Скількох людей ще можна встигнути забронювати від мобілізації: в Мінекономіки надали цифри

Критично важливі для функціонування економіки та забезпечення потреб Сил оборони підприємства, компанії та організації ще можуть забронювати, за підрахунками Мінекономіки, близько 400 тисяч людей.

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Для забезпечення військових потреб в Україні можливо забронювати близько 1,2 млн людей. Про це Forbes Ukraine повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Наразі в країні заброньовано близько 800 тисяч людей. Тому, зазначив посадовець, ще є певний запас.

Хто підлягає бронюванню від мобілізації:

Забронювати можуть військовозобовʼязаних громадян, які працюють:

в органах держвлади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, установах і організаціях, які вважаються критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ й інших військових формувань;

на підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки й життя населення;

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях й установах членом, учасником чи спостерігачем у яких є Україна.

Забронювати можна 50% військовозобовʼязаних співробітників підприємства. Його керівник сам визначає, кого потрібно забронювати.

Аби забронювати працівника, керівник підприємства повинен надати список співробітників з інформацією про звітність компанії за останній квартал до центрального органу виконавчої влади чи обласної держадміністрації. Після бронювання чоловікові повинні видати витяг із відповідним рішенням, засвідченим керівником підприємства.

Бронь діє протягом року, крім випадків, коли підприємство припинило роботу, або ж заброньована особа перестала на ньому працювати.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про три законопроєкти під номерами 11331, 11331-1 та 11331-2, у яких викладені ідеї нардепів щодо економічного бронювання. Згідно з однією концепцією, підприємства можуть щомісяця сплачувати військовий збір у розмірі по 20 тис. за "критично важливого працівника". Друга концепція — захист від призову осіб, які отримують зарплату від 35 тис. грн. Третя — суміш двох попередніх.

Також ми писали, що народний депутат Дмитро Наталуха оприлюднив кількість українців, які можуть стати мобілізаційним резервом.