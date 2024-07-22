Родственники военного могут оформить льготы вместо него: как это сделать

Заявление на назначение льгот вместо ветерана могут подать законный супруг(-а), нетрудоспособные родители ветерана или совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы.

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Родственники участников боевых действий могут подать заявление на получение льгот от имени ветерана. Это можно сделать лично, по почте или через интернет. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1395, заявление на назначение льгот вместо ветерана могут подать:

муж или жена ветерана;

нетрудоспособные родители ветерана;

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы;

лицо, проживающее вместе с ветераном войны I группы и ухаживающее за ним, при условии, что ветеран не состоит в браке.

Вместо подачи двух отдельных заявлений можно подать одно упрощенное, которое объединяет взятие на учет и получение льгот. Заявление можно подать несколькими способами:

лично — через сервисные центры ПФУ, через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, через центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).

по почте — прислать документы по адресу органа ПФУ;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ, с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд", через портал Дія.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.