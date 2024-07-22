Родичі військового можуть оформити пільги замість нього: як це зробити

Заяву на призначення пільг замість ветерана можуть подати законний чоловік(дружина), непрацездатні батьки ветерана або повнолітні діти, яких визнано особами з інвалідністю з дитинства II групи.

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Родичі учасників бойових дій можуть подати заяву на отримання пільг від імені ветерана. Це можна зробити особисто, поштою або через інтернет. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1395, заяву на призначення пільг замість ветерана можуть подати:

чоловік або дружина ветерана;

непрацездатні батьки ветерана;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи;

особа, яка проживає разом із ветераном війни I групи та доглядає за ним, за умови, що ветеран не перебуває у шлюбі.

Замість подання двох окремих заяв можна подати одну спрощену, яка об'єднує взяття на облік та отримання пільг. Заяву можна подати кількома способами:

особисто — через сервісні центри ПФУ, через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

поштою — надіслати документи на адресу органу ПФУ;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд", через портал Дія.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.