Как часто проходить идентификацию и какие преграды могут возникнуть, если пенсионер сменил место жительства, где он уже зарегистрирован, как ВПЛ? Фокус узнал у юриста об актуальных правилах получения пенсий.

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По Конституции Украины право на получение пенсии гарантировано всем гражданам. Однако внутренне перемещенные лица (ВПЛ) пенсионного возраста, которые ранее получали пенсию или получили право на ее получение, часто сталкиваются с определенными законодательными особенностями в порядке начисления и выплат денег. Фокус подробно разобрался, что изменилось с начала войны и облегчили ли пенсионерам, которые оставили свои дома, регистрацию на получение ежемесячных выплат.

Какую помощь получают внутренне перемещенные лица

Относительно прав внутренне перемещенных лиц в Украине действует, в частности, закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" и еще ряд законов и постановлений Кабмина, где прописаны все особенности выплаты пенсий ВПЛ.

Юрист ответил, кто из пенсионеров должен пройти идентификацию Фото: thepage.ua

По словам адвоката, партнера-соучредителя адвокатского объединения "Стеллар Партнерс", Александра Игнатенко, ВПЛ имеют право на получение пенсии по месту регистрации фактического места жительства, как внутренне перемещенное лицо. Однако, это правило касается лиц, которые переместились до 24.02.2022. Граждане же, которые получили статус внутренне перемещенного лица после 24.02.2022, имеют право на получение пенсии без привязки к фактическому месту жительства.

ВПЛ имеют право на получение пенсии по месту регистрации фактического места жительства, как внутренне перемещенное лицо

По закону, ВПЛ получают пенсионные выплаты на открытый в государственном банке счет. Заметим, что такое учреждение должно участвовать в пенсионной программе.

Условием получения пенсии является прохождение в банке физической идентификации.

ВПЛ получают пенсионные выплаты на открытый в государственном банке счет Фото: Getty Images

Как пройти идентификацию пенсионеру ВПЛ

Физическая идентификация, как предусмотрено законодательством, происходит каждые шесть месяцев и имеет свои определенные особенности.

Перечислим все способы прохождения идентификации.

Важно

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Личное посещение отделения банка или территориального органа пенсионного фонда для проведения физической идентификации, проверки работниками банка документов, обновления данных; Идентификация с помощью подписания документов электронной цифровой подписью. Этот способ предусматривает возможность с помощью электронной цифровой подписи авторизоваться портале Пенсионного фонда, и пройти соответствующую идентификацию. Поэтому фактическое посещение территориального отделения пенсионного фонда или банка не требуется. Идентификация с помощью видеоконференцсвязи. На официальном сайте Пенсионного фонда есть номер горячей линии: 0 800 503 753, позвонив на который возможно дистанционно пройти соответствующую идентификацию. Идентификация через консульские учреждения за рубежом. Такой вид идентификации по пенсионным выплатам подойдет прежде всего тем, кто находится за пределами Украины.

Существует 4 способа прохождения идентификации пенсионерам ВПЛ Фото: УНИАН

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"В случае изменения пенсионером, который находится в статусе внутренне перемещенного лица, фактического места жительства рекомендую подать в территориальный орган соответствующее заявление об изменении места фактического проживания и о переводе пенсионного дела. Если это не сделать, в случае проведения проверки есть вероятность остановки пенсионных выплат", — пояснил адвокат Александр Игнатенко.

2024 года в случае перевода пенсионного дела по фактическому месту жительства ВПЛ-пенсионера, идентификация, которую нужно проходить каждые 6 месяцев, будет ускорена

Добавим, что в 2024 году в случае перевода пенсионного дела по фактическому месту жительства ВПЛ-пенсионера, идентификация, которую нужно проходить каждые 6 месяцев, будет ускорена.

Ранее Фокус сообщал, что некоторые пенсионеры могут получить возрастную надбавку. Ее размер зависит от возраста и может составлять от 300 до 570 грн.