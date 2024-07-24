Як часто проходити ідентифікацію та які перепони можуть виникнути, якщо пенсіонер змінив місце проживання, де він вже зареєстрований, як ВПО? Фокус дізнався у юриста про актуальні правила отримання пенсій.

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За Конституцією України право на отримання пенсії гарантовано всім громадянам. Проте внутрішньо переміщені особи (ВПО) пенсійного віку, які раніше отримували пенсію чи здобули право на її одержання, часто стикаються із певними законодавчими особливостями в порядку нарахування та виплат грошей. Фокус детально розібрався, що змінилося від початуку війни та чи полегшили пенсіонерам, які залишили свої домівки, реєстрацію на отримання щомісячних виплат.

Яку допомогу отримують внутрішньо переміщені особи

Щодо прав внутрішньо переміщених осіб в Україні діє, зокрема, закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та ще низка законів та постанов Кабміну, де прописано усі особливості виплати пенсій ВПО.

Юрист відповів, хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію Фото: thepage.ua

За словами адвоката, партнера-співзасновника адвокатського об’єднання "Стеллар Партнерс", Олександра Ігнатенка, ВПО мають право на отримання пенсії за місцем реєстрації фактичного місця проживання, як внутрішньо переміщена особа. Проте, це правило стосується осіб, які перемістились до 24.02.2022. Громадяни ж, які набули статус внутрішньо переміщеної особи після 24.02.2022, мають право на отримання пенсії без прив’язки до фактичного місця проживання.

ВПО мають право на отримання пенсії за місцем реєстрації фактичного місця проживання, як внутрішньо переміщена особа

За законом, ВПО отримують пенсійні виплати на відкритий в державному банку рахунок. Зауважимо, що така установа має брати участь в пенсійній програмі.

Умовою отримання пенсії є проходження в банку фізичної ідентифікації.

ВПО отримують пенсійні виплати на відкритий в державному банку рахунок Фото: Getty Images

Як пройти ідентифікацію пенсіонеру ВПО

Фізична ідентифікація, як то передбачено законодавством, відбувається кожних шість місяців і має свої певні особливості.

Перерахуємо усі способи проходження ідентифікації.

Важливо

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Особисте відвідування відділення банку чи територіального органу пенсійного фонду для проведення фізичної ідентифікації, перевірки працівниками банку документів, поновлення даних; Ідентифікація за допомогою підписання документів електронним цифровим підписом. Цей спосіб передбачає можливість за допомогою електронного цифрового підпису авторизуватись порталі Пенсійного фонду, та пройти відповідну ідентифікацію. Тож фактичне відвідування територіального відділення пенсійного фонду чи банку не потрібно. Ідентифікація за допомогою відеоконференцзв'язку. На офіційному сайті Пенсійного фонду є номер гарячої лінії: 0 800 503 753, зателефонувавши на який можливо дистанційно пройти відповідну ідентифікацію. Ідентифікація через консульські установи за кордоном. Такий вид ідентифікації щодо пенсійних виплат підійде передусім тим, хто перебуває за межами України.

Існує 4 способи проходження ідентифікації пенсіонерам ВПО Фото: УНІАН

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"У разі зміни пенсіонером, який перебуває у статусі внутрішньо переміщеної особи, фактичного місця проживання рекомендую подати до територіального органу відповідну заяву про зміну місця фактичного проживання та про переведення пенсійної справи. Якщо це не зробити, у разі проведення перевірки є вірогідність зупинення пенсійних виплат", — пояснив адвокат Олександр Ігнатенко.

2024 року у разі переведення пенсійної справи за фактичним місцем проживання ВПО-пенсіонера, ідентифікація, яку потрібно проходити кожних 6 місяців, буде пришвидшена

Додамо, що 2024 року у разі переведення пенсійної справи за фактичним місцем проживання ВПО-пенсіонера, ідентифікація, яку потрібно проходити кожних 6 місяців, буде пришвидшена.

Раніше Фокус повідомляв, що деякі пенсіонери можуть отримати вікову надбавку. Її розмір залежить від віку і може становити від 300 до 570 грн.