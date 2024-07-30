Следующие три месяца в Украине пройдут без отключений света: при каких условиях это возможно (видео)

По словам советника премьер-министра по вопросам энергетики Юрия Бойко, такой сценарий является реалистичным при условии отсутствия новых атак России на энергетические объекты.

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Украина может избежать отключений света в следующие три месяца, или же пройти их с минимальными ограничениями. Такой прогноз озвучил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире "КИЕВ24" во вторник, 30 июля.

"Мы сейчас с вами вошли в период, когда генерирующего электричества в системе стало больше. Температура (воздуха — ред.) упала, соответственно, снизилось потребление и мы, будучи, к сожалению, погодозависимыми находимся в относительном балансе", — сказал он.

По словам Бойко, если не будет внешних воздействий, то в этом балансе украинцы проживут следующие три месяца.

"Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут иметь незначительный характер", — уточнил советник главы правительства.

Бойко добавил, что сейчас все движется в сторону тех оценок, которые давали энергетики в мае.

Ситуация в энергетике

Во вторник, 30 июля, не запланированы ограничения электроснабжения. В то же время в Министерстве энергетики призвали украинцев потреблять свет экономно, ведь это дает возможность энергетикам держать энергосистему более стабильной.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область провел совещание, посвященное вопросам энергетики и безопасности. Глава государства заслушал доклады по защите объектов энергетического сектора, преодолению энергодефицита, а также обеспечению теплом и электричеством в осенне-зимний период.

Напомним, 26 июля председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период летней жары, которая непосредственно влияла на ситуацию в энергетике, закончился и сейчас ситуация улучшилась. Однако он не берется прогнозировать насколько тяжелой будет ситуация зимой.

Фокус выяснял, можно ли надеяться на улучшение в энергетической сфере в сентябре-октябре и хватит ли всем света зимой.