Субсидия на коммуналку в Украине: учитывают ли при ее назначении помощь на оздоровление

Семьям, доходы которых не позволят в полном объеме платить средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги, государство оказывает помощь в виде субсидий.

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Украинцы, испытывающие финансовые трудности и не имеющие возможности самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут подать заявку на получение субсидии. Об этом рассказали в пресс-службе ПФУ.

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что государство предоставляет помощь семьям, чьи доходы не позволяют полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги, в виде субсидий. При вычислении жилищной субсидии принимается во внимание среднемесячный совокупный доход семьи.

В совокупный доход включаются:

зарплата;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсия;

стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, а также денежные средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества.

В Фонде добавили, что помощь, компенсация, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и является единоразовой и получена в течение одного календарного года, к среднемесячному совокупному доходу домохозяйства не учитывается (пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабмина от 22.07.2020 № 632).

Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.