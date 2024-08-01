Украинцы могут податься на пенсию онлайн: пошаговая инструкция

Теперь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно оформить пенсию с использованием "Дія.Підпису".

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В Пенсионном фонде сообщили, что для удобства граждан теперь доступна возможность оформления пенсии через "Дія.Підпис". Об этом говорится в пресс-службе ПФУ.

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины теперь доступна возможность оформления пенсии с использованием "Дія.Підпису". Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении "Дія" и заранее подготовить скан-копии нужных документов.

Вот пошаговая инструкция по использованию сервиса через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

в правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию для входа через "Дія.Підпис". В открытом окне нажмите "Получить код для входа"; сканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью функции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого откройте приложение на телефоне и наведите считыватель на QR-код. На телефоне нажмите "Подтвердить"; активируйте "Дія.Підпис", передвинув кнопку активации до крайнего правого положения. Подтверждение личности осуществляется через фото проверку. Следуйте инструкциям на экране и нажмите "Далее"; введите пятизначный код для "Дія.Підпис" на телефоне. Если вы используете "Дія.Підпис" впервые, запомните этот код. После успешного выполнения всех шагов, подтверждение запроса на авторизацию через "Дія.Підпис" появится на экране телефона; вход в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически. В личном кабинете на портале перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии; выберите тип пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет"); отвечайте на вопросы анкеты-опроса для заполнения данных обращения. Добавьте скан-копии необходимых документов и нажмите "Сформировать заявление"; для завершения процесса подпишите заявление с помощью "Дія.Підпису" и нажмите "Підписати та відправити до ПФУ".

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.