Українці можуть податися на пенсію онлайн: покрокова інструкція

Відтепер на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна оформити пенсію з використанням Дія.Підпису.

Related video

У Пенсійному фонді повідомили, що для зручності громадян тепер доступна можливість оформлення пенсії через Дія.Підпис. Про це йдеться у пресслужбі ПФУ.

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України тепер доступна можливість оформлення пенсії з використанням Дія.Підпису. Щоб скористатися цією послугою, необхідно зареєструватися в мобільному застосунку "Дія" та заздалегідь підготувати скан-копії потрібних документів.

Ось покрокова інструкція з використання сервісу через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:

у правому верхньому кутку натисніть кнопку "Вхід" і виберіть опцію для входу через "Дія.Підпис". У відкритому вікні натисніть "Отримати код для входу"; скануйте QR-код, який з'явиться на екрані, за допомогою функції сканування QR-коду в застосунку "Дія". Для цього відкрийте застосунок на телефоні та наведіть зчитувач на QR-код. На телефоні натисніть "Підтвердити"; активуйте Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації до крайнього правого положення. Підтвердження особи здійснюється через фото перевірку. Дотримуйтесь інструкцій на екрані та натисніть "Далі"; введіть п'ятизначний код для Дія.Підпис на телефоні. Якщо ви використовуєте Дія.Підпис уперше, запам'ятайте цей код. Після успішного виконання всіх кроків, підтвердження запиту на авторизацію через Дія.Підпис з'явиться на екрані телефону; вхід до особистого кабінету на вебпорталі Пенсійного фонду України буде виконано автоматично. В особистому кабінеті на порталі перейдіть до розділу "Про пенсійне забезпечення" та оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії; оберіть тип пенсії (наприклад, "Пенсія за вислугу років"); відповідайте на запитання анкети-опитування для заповнення даних звернення. Додайте скан-копії необхідних документів і натисніть "Сформувати заяву"; для завершення процесу підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.