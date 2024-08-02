Обстрелы украинских предприятий: могут ли пострадавшие от атак сотрудники получать выплаты

В Пенсионном фонде отметили, что отношения между работодателем и подчиненными регулируются украинским законодательством и в результате несчастного случая можно подать специальное заявление, которое позволит получить компенсацию от государства.

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Российские оккупанты регулярно атакуют мирные города Украины и от этого могут страдать различные предприятия вместе с сотрудниками. В Пенсионном фонде Донецкой области рассказали, может ли раненый на работе украинец получить страховую выплату.

В Украине трудовые отношения между работодателем и работником регулируются законодательством. Во время полномасштабной войны бывают случаи, когда в результате российского террора сотрудники получают травму прямо на производстве.

В ПФУ отметили, что каждый месяц страховая выплата пострадавшему назначается со дня, как медико-социальная экспертная комиссия установила степень потери профессиональной трудоспособности после несчастного случая на работе или же профессионального заболевания.

Также законодательством предусмотрено, что если дело идет о страховых выплатах и оно рассматривается впервые после истечения трех лет со дня потери потерпевшим трудоспособности из-за травмы на работе, то они будут назначены со дня обращения в ПФУ.

"Порядок назначения, перечисления и осуществления страховых выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, утвержденный постановлением правления ПФУ от 26.01.2024 № 4-1, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11.03.2024 под № 353/41698", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 августа в выплатах для переселенцев изменений не произошло: помощь будет продолжать получать как те, кому она назначена автоматически, так и те, кто подал заявление на продление.