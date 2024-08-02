Обстріли українських підприємств: чи можуть постраждалі від атак співробітники отримувати виплати

У Пенсійному фонді зазначили, що відносини між роботодавцем і підлеглими регулюються українським законодавством і внаслідок нещасного випадку можна подати спеціальну заяву, що дасть змогу отримати компенсацію від держави.

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Російські окупанти регулярно атакують мирні міста України і від цього можуть страждати різні підприємства разом зі співробітниками. У Пенсійному фонді Донецької області розповіли, чи може поранений на роботі українець отримати страхову виплату.

В Україні трудові відносини між роботодавцем і працівником регулюються законодавством. Під час повномасштабної війни трапляються випадки, коли внаслідок російського терору співробітники отримують травму просто на виробництві.

У ПФУ зазначили, що щомісяця страхову виплату потерпілому призначають із дня, як медико-соціальна експертна комісія встановила ступінь втрати професійної працездатності після нещасного випадку на роботі або ж професійного захворювання.

Також законодавством передбачено, що якщо справа йде про страхові виплати і її розглядають уперше після закінчення трьох років від дня втрати потерпілим працездатності через травму на роботі, то їх буде призначено від дня звернення до ПФУ.

"Порядок призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затверджений постановою правління ПФУ від 26.01.2024 № 4-1, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.03.2024 за № 353/41698", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 серпня у виплатах для переселенців змін не відбулося: допомогу продовжуватимуть отримувати як ті, кому її призначено автоматично, так і ті, хто подав заяву на продовження.