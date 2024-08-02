Украинцы в Польше получат новые выплаты: кто может оформить

Помощь будет доступна гражданам Украины с детьми, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года.

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С октября 2024 года в Польше украинские беженцы смогут получать новые социальные выплаты на детей в рамках программы Aktywny rodzic. Размер выплат составит 1500 злотых (15 511 грн) на одного ребенка и 1900 злотых (19 647 грн) на ребенка с инвалидностью. Для подачи заявления необходимо иметь статус UKR и находиться на территории Польши непрерывно в течение 365 дней. Об этом идет речь в материале Inpoland.net.pl.

Эти выплаты предназначены для поддержки семей с детьми, которые были вынуждены покинуть Украину из-за полномасштабной войны. Программа включает три вида финансовой помощи:

Aktywni rodzice w pracy – для работающих родителей;

Aktywnie w domu – для тех, кто ухаживает за ребенком дома;

Aktywnie w żłobku – для оплаты услуг по уходу за ребенком до трех лет.

Украинцы, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабной войны, смогут воспользоваться поддержкой программы aktywnie w żłobku. Эта программа предоставляет финансирование для оплаты яслей, детских клубов, услуг дневной няни и других аналогичных услуг до достижения ребенком трехлетнего возраста.

При возникновении проблем с получением дошкольного образования выплаты будут продолжаться до конца учебного года, в котором ребенку исполняется четыре года. Размеры финансовой помощи составляют:

1500 злотых (15 511 грн) в месяц на одного ребенка;

1900 злотых (19 647 грн) в месяц на ребенка с инвалидностью.

Помощь будет предоставляться гражданам Украины, которые прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года. Для подачи заявки необходимо соответствовать следующим условиям:

у заявителя (законного опекуна ребенка) и ребенка должен быть статус UKR;

заявитель с ребенком должны непрерывно находиться на территории Польши в течение 365 дней на момент подачи заявления.

Процедура подачи заявки на получение помощи будет подробно изложена на официальных правительственных сайтах Польши и местных органах власти. Рекомендуется следить за актуальными обновлениями и инструкциями, чтобы своевременно подать заявку и получить необходимую поддержку.

Напомним, в июне сообщалось, что в Польше ухудшается отношение к беженцам из Украины. В частности, 61% поляков хотят, чтобы переселенцы вернулись домой после войны, тогда как только 17% респондентов готовы принять украинцев с возможностью расселения.

В мае министр внутренних дел федеральной земли Бавария в Германии Йоахим Херрманн призвал прекратить выплату госпомощи украинским мужчинам, которые могут проходить службу в ВСУ. Он заметил, что украинцы получают большие выплаты, чем представители других стран.