Некоторые украинцы могут бесплатно перевозить вещи по стране: кому доступна услуга

Услугу реализует компания "Грузар" в рамках социального проекта, направленного на помощь пострадавшим от российской агрессии.

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В результате полномасштабной войны, инициированной Российской Федерацией, многие украинцы вынуждены покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Часто переселенцы сталкиваются с необходимостью транспортировки своих вещей. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

В ведомстве сообщили, что внутренне перемещенные лица и участники боевых действий могут бесплатно перевозить свои вещи по территории Украины. Эта услуга предоставляется компанией "Грузар" в рамках социального проекта, направленного на помощь пострадавшим от российской агрессии.

"Предлагается бесплатная перевозка груза в пределах Украины, которая не более 10 кубических метров и не тяжелее 1000 килограммов", – говорится в сообщении.

Услугой могут воспользоваться украинцы, обладающие официальным статусом внутренне перемещенного лица или участника боевых действий.

Для этого указанным категориям граждан необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте компании и ждать обратной связи.

"В 2024–2025 годах планируется оказать помощь около 3000 семей. В случае большого количества заявок, в первую очередь помощь будет предоставляться наиболее нуждающимся семьям", – отметили в ведомстве.

Обратиться за помощью в заполнении анкеты, а также с другими вопросами можно по номеру поддержки: (093) 990-18-91 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00).

Напомним, пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.