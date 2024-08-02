Деякі українці можуть безкоштовно перевозити речі країною: кому доступна послуга

Послугу реалізує компанія "Грузар" у межах соціального проєкту, спрямованого на допомогу постраждалим від російської агресії.

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Унаслідок повномасштабної війни, ініційованої Російською Федерацією, багато українців змушені покинути свої домівки і стати внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Часто переселенці стикаються з необхідністю транспортування своїх речей. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

У відомстві повідомили, що внутрішньо переміщені особи та учасники бойових дій можуть безоплатно перевозити свої речі територією України. Ця послуга надається компанією "Грузар" у межах соціального проєкту, спрямованого на допомогу постраждалим від російської агресії.

"Пропонується безоплатне перевезення вантажу в межах України, що не перевищує 10 кубічних метрів і не важчий за 1000 кілограмів", — ідеться в повідомленні.

Послугою можуть скористатися українці, які мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи або учасника бойових дій.

Для цього зазначеним категоріям громадян необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті компанії та чекати на зворотний зв'язок.

"У 2024–2025 роках планується надати допомогу близько 3000 сімей. У разі великої кількості заявок, насамперед допомогу надаватимуть сім'ям, які найбільше її потребують", — зазначили у відомстві.

Звернутися по допомогу в заповненні анкети, а також з іншими питаннями можна за номером підтримки: (093) 990-18-91 (з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 18:00).

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.