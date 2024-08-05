Графики отключений света могут вернуться: чего ожидать в ближайшие месяцы

Сейчас ситуация временно стабилизировалась, но энергетики предупреждают, что отключения света могут стать неизбежными зимой или в случае новой волны аномальной жары.

Related video

Во вторник, 5 августа, в Украине не планируется применение графиков отключения электроэнергии. Потребление электроэнергии осталось на уровне предыдущей пятницы, 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

4 августа суточный максимум потребления был самым низким с 30 июля. Это объясняется прохладной погодой и традиционным снижением потребления в воскресенье.

Украинцам рекомендуют все-таки экономить электроэнергию и переносить использование мощных электроприборов на дневные часы.

Фото: Укрэнерго

"Поскольку энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты — призываем, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше всего электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", — отметили в "Укрэнерго".

Министерство энергетики сообщило, что за минувшие сутки энергетики восстановили электроснабжение для 2544 потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий и технических нарушений. По состоянию на утро 5 августа без электроснабжения оставались 492 населенных пункта.

Фото: Министерство энергетики Украины

Прогноз на ближайшие месяцы

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Radio NV отметил, что энергосистема Украины может работать без значительных ограничений в ближайшие месяцы, при условии отсутствия резких изменений температуры и новых обстрелов. Однако зимой ограничения все же возможны из-за значительных повреждений инфраструктуры.

Он пояснил, что работы по восстановлению поврежденных энергоблоков продолжаются быстрыми темпами. Однако даже при лучшем сценарии уровень повреждений не позволяет гарантировать зиму без ограничений.

2 августа председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ожидает улучшения ситуации в ближайшие несколько недель, при условии отсутствия новых масштабных повреждений электростанций.

Сейчас ситуация временно стабилизировалась. В конце июля "Укрэнерго" не применяло графики отключений, а дефицит значительно уменьшился благодаря выходу из ремонта энергоблоков и снижению потребления.

Однако, если температура воздуха снова поднимется выше 30 градусов, графики отключений могут вернуться. Кудрицкий отмечает, что "Укрэнерго" работает над увеличением технических возможностей для импорта электроэнергии из Европы, что поможет компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками. Особое внимание уделяется сотрудничеству с Польшей для увеличения объемов поставок электроэнергии осенью и зимой.

Напомним, 4 августа синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину с 13-14 августа на несколько дней вернется жара. Температура воздуха может достигать +32...+37 градусов, а иногда даже и выше.

Фокус выяснял, действительно ли света в сентябре-октябре будет больше и чего ожидать зимой.