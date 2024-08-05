В Украине этим летом урожаи различных сельхозкультур в зоне риска. Это может негативно повлиять на цены в супермаркетах. Какие факторы способствуют подорожанию продуктов и чего ждать потребителям?

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Аномальная жара, длившаяся в Украине около трех недель, приведет к существенному снижению урожайности и негативно повлияет на продуктовые ценники. Дорожать будет все — от картофеля и моркови до яиц и мяса. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Блэкаутами и погодой по ценам: почему в Украине стремительно растет стоимость продуктов".

По прогнозам, украинские аграрии в этом году могут собрать 65-69 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Однако, говорит исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко, в целом посевные площади в Украине сокращаются уже третий год подряд как для яровых, так и для озимых культур, частично из-за логистических трудностей и полномасштабного вторжения России и обстрелов украинских энергетических систем. Из-за этого возникают трудности с культурами, которые нужно сушить, например, кукурузой.

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Дорогой борщ: как жара в Украине убивает урожай и что будет со стоимостью продуктов

Также жара негативно повлияет на урожай подсолнечника, а больше всего из всех культур в этом году пострадает соя. Формирование бобов происходит очень медленно, стручки опускаются, особенно нижние, объясняет Сюзанна Григоренко. Высокие температуры пекут растение, поэтому бобы будут мелкими, а вес тысячи семян — низким".

По словам эксперта Всемирного Банка Оксаны Руженковой, аномальная жара в Украине негативно скажется на урожаях картофеля, моркови, капусты и других борщевых овощей, что приведет к росту цен на рынках. Поэтому борщ осенью будет дороже.

Борщ осенью подорожает

Кроме того, из-за жары существенно пострадали томаты и огурцы, которые выращиваются не в теплицах. "45-50 грн за кило огурцов в пик их урожая — это очень дорого, — отметила эксперт в разговоре с Фокусом. — И вряд ли огурцы, как и томаты, подешевеют. На сегодня мы потеряли огромные овощеводческие регионы в Запорожской и Херсонской областях. Что касается расширения площадей под томатами в Одесской области, то оно вряд ли поможет из-за того, что там делают ставку на переработку. Поэтому если грунтовые помидоры будут в сезон 20 грн — это уже хорошая цена".

В то же время директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что на цену продуктов влияют не столько жара и ливни, сколько отключение электроэнергии.

На цену продуктов влияют не столько жара и ливни, сколько отключения электроэнергии

"Продукты питания, в частности мясные и молочные, требуют охлаждения сырья и соответствующий температурный режим для продажи, — пояснил эксперт в комментарии Фокусу. — Если он не соблюдается, на выходе мы получаем потерянную продукцию, что ведет к удорожанию того, что осталось. Поэтому уже к концу августа мы неизбежно увидим подорожание молока и мяса".

Кроме того, в новом сезоне негативное влияние на животноводство и молочный сектор будет иметь низкий урожай зерновых. В частности, например, 70% себестоимости производства яиц составляет комбикорм, основой которого является именно кукуруза.

Напомним, потребительская инфляция в июне ускорилась до 4,8%, а цены производителей промышленной продукции в Украине выросли на рекордные 14%. Эксперты рассказали, что происходит и какими будут цены в конце лета.

Ранее Фокус писал о том, как жара в Украине убивает урожай и что будет со стоимостью продуктов.