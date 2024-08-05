В Україні цього літа зростають ризики для врожаю різних сільгоспкультур. Це може негативно вплинути на ціни в супермаркетах. Які чинники сприяють подорожчанню продуктів та чого чекати споживачам?

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Аномальна спека, що тривала в Україні близько трьох тижнів, призведе до суттєвого зниження врожайності та негативно вплине на продуктові цінники. Дорожчати буде все — від картоплі та моркви до яєць та м'яса. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Блекаутами й погодою по цінах: чому в Україні стрімко зростає вартість продуктів".

За прогнозами, українські аграрії цьогоріч можуть зібрати 65-69 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Проте, каже виконавча директорка Насіннєвої асоціації України Сюзана Григоренко, загалом посівні площі в Україні скорочуються вже третій рік поспіль як для ярих, так і для озимих культур, частково через логістичні труднощі та повномасштабне вторгнення Росії та обстріли українських енергетичних систем. Через це виникають труднощі з культурами, які потрібно сушити, наприклад, кукурудзою.

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Дорогий борщ: як спека в Україні вбиває врожай і що буде з вартістю продуктів

Також спека негативно вплине на врожай соняшника, а найбільше з усіх культур цього року постраждає соя. Формування бобів відбувається дуже повільно, стручки опускаються, особливо нижні, пояснює Сюзана Григоренко. Високі температури печуть рослину, тож боби будуть дрібними, а вага тисячі насінин — низькою".

За словами експертки Світового Банку Оксани Руженкової, аномальна спека в Україні негативно позначиться на врожаях картоплі, моркви, капусти та інших борщових овочів, що призведе до зростання цін на ринках. Тож борщ восени буде дорожче.

Борщ восени подорожчає

Крім того, через спеку суттєво постраждали томати та огірки, які вирощуються не в теплицях. "45-50 грн за кіло огірків у пік їхнього врожаю — це дуже дорого, — відзначила експертка у розмові з Фокусом. — І навряд чи огірки, як і томати, подешевшають. На сьогодні ми втратили величезні овочівницькі регіони у Запорізькій та Херсонській областях. Щодо розширення площ під томатами на Одещині, воно навряд чи допоможе через те, що там роблять ставку на переробку. Тож якщо ґрунтові помідори будуть у сезон 20 грн – це вже добра ціна".

Водночас директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що на ціну продуктів впливають не стільки спека та зливи, скільки відключення електроенергії.

На ціну продуктів впливають не стільки спека та зливи, скільки відключення електроенергії

"Продукти харчування, зокрема м'ясні та молочні, вимагають охолодження сировини та відповідний температурний режим для продажу, — пояснив експерт у коментарі Фокусу. — Якщо він не дотримується, на виході ми отримуємо втрачену продукцію, що веде до подорожчання того, що залишилося. Тому вже до кінця серпня ми неминуче побачимо подорожчання молока та м'яса".

Крім того, у новому сезоні негативний вплив та тваринництво та молочний сектор матиме низький врожай зернових. Зокрема, наприклад, 70% собівартості виробництва яєць складає комбікорм, основою якого є саме кукурудза.

Нагадаємо, споживча інфляція в червні пришвидшилася до 4,8%, а ціни виробників промислової продукції в Україні зросли на рекордні 14%. Експерти розповіли, що відбувається та якими будуть ціни наприкінці літа.

Раніше Фокус писав про те, як спека в Україні вбиває врожай і що буде з вартістю продуктів.