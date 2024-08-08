Почти 11 тысяч гривен от ООН будут выплачивать по-новому: кто получит пособие

На многоцелевую денежную помощь также могут претендовать люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в пределах Украины из-за военных действий.

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Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить финансовую помощь от УВКБ ООН в размере 10 800 гривен на человека. Недавно были изменены критерии уязвимости. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

В июне изменились критерии уязвимости, по которым предоставляется многоцелевая денежная помощь от УВКБ ООН.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и рост количества украинцев, пострадавших от войны, фокус программы был смещен на поддержку наиболее уязвимых лиц", — отмечают в фонде.

Размер помощи основан на стоимости минимальной потребительской корзины и составляет 3600 гривен на человека в месяц на протяжении 3 месяцев. Общая сумма, которую получит каждый член семьи, составляет 10 800 гривен.

Подать заявку могут:

уязвимые вынужденно перемещенные лица;

те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

К числу требований для участия в программе финансовой поддержки относятся следующие:

семья не получала раньше помощь от международных организаций (в том числе выплат в 2200 грн в месяц);

доход на члена семьи меньше 5400 грн;

принадлежность хотя бы к одной категории уязвимости.

На получение финансовой помощи могут подать заявку внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые переехали в пределах Украины в течение последних 6 месяцев и соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

семья только с одним из родителей и одним или более детей до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).

Также участие в программе могут принять люди, которые вернулись в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий, и отвечают одному из критериев:

семья только с одним из родителей и одним или более детей до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);

и не получавшие денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как люди, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну или область.

На многоцелевую денежную помощь могут также претендовать лица, вернувшиеся на свои постоянные места жительства после вынужденного перемещения внутри Украины из-за военных действий, при условии выполнения одного из следующих критериев:

семья только с одним из родителей и одним или более детей до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);

и не получавшие денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как люди, которые вернулись в Украину после вынужденного перемещения в другую страну или после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий

и которые не были зарегистрированы на помощь от УВКБ ООН ранее, а также не получали денежную помощь от других организаций.

Основной Telegram-канал БФ "Право на защиту" о многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН с возможностью задать вопрос – по ссылке.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.