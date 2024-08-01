Украинцы могут получить дополнительную финансовую помощь: как оформить

Помощь от Эстонии предоставляется наиболее уязвимым категориям населения, чтобы покрыть базовые потребности в питании и приобрести средства гигиены.

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Эстонский совет по делам беженцев в течение трех месяцев предоставит финансовую помощь в размере 3 600 грн в месяц украинцам, проживающим в одной из пяти прифронтовых областей. Об этом сообщили на сайте организации.

Программой могут воспользоваться жители пяти областей:

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской.

Решение о назначении помощи будет основываться на информации, которую вы предоставите о себе при подаче онлайн-заявки. В первую очередь, необходимо соответствовать социально-экономическим критериям и критериям уязвимости.

Кто имеет право на помощь:

семьи с детьми, которые воспитываются одинокой матерью или отцом;

семьи, где женщина является единственным кормильцем;

семьи с беременными женщинами;

семьи, имеющие более трех детей в возрасте до 18 лет;

семьи с детьми до двух лет;

семьи с инвалидами первой и второй группы;

семьи с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

семьи с пожилыми людьми, старше 60 лет;

домохозяйства, у которых полностью или частично разрушено жилье;

семьи, члены которых получили ранения или погибли в результате боевых действий.

Все группы обязаны представить необходимые документы, подтверждающие их уязвимость. Эстонский совет по делам беженцев запустил программу многоцелевой денежной помощи, на которую можно зарегистрироваться через интернет. Эта помощь направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, чтобы удовлетворить их базовые потребности в питании и приобрести средства личной гигиены.

Если возникли вопросы, позвоните на горячую линию Эстонского совета по делам беженцев по телефону 073-861-79-98 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00

На сайте организации есть точный алгоритм заполнения анкеты на выплаты. Важно, что если окажется, что домохозяйство уже получает аналогичную помощь от другого агентства или организации за тот же период, его исключат из программы многоцелевой денежной помощи Эстонского совета по делам беженцев.

Если по вашему заявлению было принято положительное окончательное решение, размер помощи составит 3600 грн в месяц для одного человека в течение трех месяцев.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.