Українці можуть отримати додаткову фінансову допомогу: як оформити

Допомогу від Естонії надають найбільш вразливим категоріям населення, щоб покрити базові потреби в харчуванні та придбати засоби гігієни.

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Естонська рада у справах біженців протягом трьох місяців надасть фінансову допомогу в розмірі 3 600 грн на місяць українцям, які проживають в одній із п'яти прифронтових областей. Про це повідомили на сайті організації.

Програмою можуть скористатися жителі п'яти областей:

Запорізької;

Донецької;

Луганської;

Харківської;

Херсонської.

Рішення про призначення допомоги ґрунтуватиметься на інформації, яку ви надасте про себе під час подання онлайн-заявки. Насамперед необхідно відповідати соціально-економічним критеріям і критеріям уразливості.

Хто має право на допомогу:

сім'ї з дітьми, які виховуються одинокою матір'ю або батьком;

сім'ї, де жінка є єдиним годувальником;

сім'ї з вагітними жінками;

сім'ї, які мають більше трьох дітей віком до 18 років;

сім'ї з дітьми до двох років;

сім'ї з інвалідами першої та другої групи;

сім'ї з особами, які мають важкі захворювання і потребують дорогого лікування;

сім'ї з літніми людьми, старшими за 60 років;

домогосподарства, у яких повністю або частково зруйновано житло;

сім'ї, члени яких дістали поранення або загинули внаслідок бойових дій.

Усі групи зобов'язані надати необхідні документи, що підтверджують їхню вразливість. Естонська рада у справах біженців запустила програму багатоцільової грошової допомоги, на яку можна зареєструватися через інтернет. Ця допомога спрямована на підтримку найбільш вразливих верств населення, щоб задовольнити їхні базові потреби в харчуванні та придбати засоби особистої гігієни.

Якщо виникли запитання, зателефонуйте на гарячу лінію Естонської ради у справах біженців за телефоном 073-861-79-98 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00

На сайті організації є точний алгоритм заповнення анкети на виплати. Важливо, що якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, його виключать із програми багатоцільової грошової допомоги Естонської ради у справах біженців.

Якщо за вашою заявою було ухвалено позитивне остаточне рішення, розмір допомоги становитиме 3600 грн на місяць для однієї особи протягом трьох місяців.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.