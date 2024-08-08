Недополученные выплаты пенсионера могут получить его родственники: как это сделать

Сумму пенсии, принадлежавшую пенсионеру и оставшуюся недополученной в связи с его смертью, выплачивают членам его семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти.

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В некоторых ситуациях родственники могут получить невыплаченную пенсию умершего пенсионера. Это предусмотрено пенсионным законодательством Украины. Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Согласно законодательству, сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам его семьи, проживавшим с ним на момент его смерти, до конца месяца, в котором произошло это событие.

Чтобы получить недополученные пенсионные выплаты, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Если несколько членов семьи обращаются за выплатами, причитающаяся им сумма пенсии делится между ними поровну.

В ПФУ сообщили, что если указанные члены семьи отсутствуют или не обратились за выплатой недополученной пенсии в установленные сроки, то эти пенсионные выплаты становятся частью наследства. Средства можно будет получить только после оформления свидетельства о праве на наследство.

Кроме недополученной пенсии, согласно законодательству, родственники пенсионера могут получить:

заработную плату умершего, если он работал;

суммы назначенной жилищной субсидии – одному из членов домохозяйства, с учетом которого назначалась эта выплата – по письменному обращению и в течение трех месяцев после смерти получателя;

помощь на погребение в размере пенсионных выплат человека за два месяца. Для ее получения нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Напомним, что размер пенсии напрямую связан с зарплатой, которую человек зарабатывал в течение своей трудовой жизни. Поэтому, чтобы на пенсии получать достойную сумму, важно хорошо работать.

Ранее стало известно, что украинцы не могут одновременно получать пенсию по возрасту и социальную помощь. Поскольку такие выплаты являются разными видами пенсионного обеспечения.