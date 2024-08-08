Недоотримані виплати пенсіонера можуть отримати його родичі: як це зробити

Суму пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачують членам його сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті.

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У деяких ситуаціях родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого пенсіонера. Це передбачено пенсійним законодавством України. Про це нагадали у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Згідно із законодавством, сума пенсії, яка належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується членам його сім'ї, які проживали з ним на момент його смерті, до кінця місяця, в якому сталася ця подія.

Щоб отримати недоотримані пенсійні виплати, необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини. Якщо кілька членів сім'ї звертаються за виплатами, належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.

У ПФУ повідомили, що якщо зазначені члени сім'ї відсутні або не звернулися за виплатою недоотриманої пенсії у встановлені строки, то ці пенсійні виплати стають частиною спадщини. Кошти можна буде отримати лише після оформлення свідоцтва про право на спадщину.

Крім недоотриманої пенсії, згідно із законодавством, родичі пенсіонера можуть отримати:

заробітну плату померлого, якщо він працював;

суми призначеної житлової субсидії — одному з членів домогосподарства, з урахуванням якого призначали цю виплату, — за письмовим зверненням і протягом трьох місяців після смерті одержувача;

допомога на поховання в розмірі пенсійних виплат людини за два місяці. Для її отримання потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що розмір пенсії безпосередньо пов'язаний із зарплатою, яку людина заробляла протягом свого трудового життя. Тому, щоб на пенсії отримувати гідну суму, важливо добре працювати.

Раніше стало відомо, що українці не можуть одночасно отримувати пенсію за віком і соціальну допомогу. Оскільки такі виплати є різними видами пенсійного забезпечення.