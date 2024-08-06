Пенсії в Україні: які мінімальні виплати та хто їх отримує

Пенсіонери з повним страховим стажем, 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, отримують не менше 40% від мінімальної зарплати.

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У бюджеті на 2024 рік прожитковий мінімум встановлено на рівні 2 361 гривні. Цей показник слугує основою для розрахунку більшості соціальних виплат, включно з пенсіями для осіб, які не мають необхідного стажу. Про це йдеться у виданні "24 Канал".

З 1 березня запроваджено нові мінімальні розміри пенсій відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Отже, мінімальні пенсії для різних категорій пенсіонерів такі:

65-річні пенсіонери без необхідного стажу отримують 2 725 гривень;

пенсіонери до 70 років з 30 роками стажу для жінок і 35 роками для чоловіків отримують 2 980 гривень;

пенсіонери від 70 до 80 років із відповідним стажем отримують 3 240 гривень;

80-річні пенсіонери з 20 роками стажу для жінок і 25 роками для чоловіків отримують 3 370 гривень.

Пенсіонери з повним страховим стажем, що становить 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, отримують пенсію, щонайменше 40% від мінімальної заробітної плати.

У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в Україні до 8 000 гривень, мінімальна пенсія мала сягати 3 200 гривень. Однак уряд вирішив встановити мінімальний розмір пенсійної виплати на рівні 3 370 гривень.

Нагадаємо, що розмір пенсії безпосередньо пов'язаний із зарплатою, яку людина заробляла протягом свого трудового життя. Тому, щоб на пенсії отримувати гідну суму, важливо добре працювати.

Раніше стало відомо, що українці не можуть одночасно отримувати пенсію за віком і соціальну допомогу. Оскільки такі виплати є різними видами пенсійного забезпечення.