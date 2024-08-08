Некоторые пенсионеры могут лишиться выплат: в чем причина
Пенсионер должен информировать ПФУ о получении документов нового образца, например, ID-карты вместо старого паспорта.
Пенсионер должен информировать ПФУ об изменении некоторых данных. В частности, о получении документов нового образца, например, ID-карты вместо старого паспорта. Об этом говорится в пресс-службе ПФУ.
"Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных. В частности, информация об изменении персональных данных нужна для корректного заполнения документов", – говорится в сообщении ПФУ.
Также ПФУ нужно извещать о:
- изменении фамилии, имени или отчества;
- изменении места регистрации;
- трудоустройстве;
- увольнении с работы;
- начале и окончании предпринимательской деятельности;
- получение нового РНУКПП.
Обратиться в ПФУ пенсионер может как онлайн, так и оффлайн:
- через электронный портал Пенсионного фонда;
- посетить отделение ПФУ.
Напомним, в Кабмине рассказали, что украинские пенсионеры могут бесплатно ездить в городском наземном транспорте и пригородным железнодорожным. Однако эта льгота не касается такси.
Ранее стало известно, что некоторые пенсионеры могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Важно, чтобы лицо проживало в сельской местности и работало определенный период на некоторых должностях.