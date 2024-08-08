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Экономика

Некоторые пенсионеры могут лишиться выплат: в чем причина

пенсия
Некоторые пенсионеры могут лишиться выплат

Пенсионер должен информировать ПФУ о получении документов нового образца, например, ID-карты вместо старого паспорта.

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Пенсионер должен информировать ПФУ об изменении некоторых данных. В частности, о получении документов нового образца, например, ID-карты вместо старого паспорта. Об этом говорится в пресс-службе ПФУ.

"Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных. В частности, информация об изменении персональных данных нужна для корректного заполнения документов", – говорится в сообщении ПФУ.

Также ПФУ нужно извещать о:

  • изменении фамилии, имени или отчества;
  • изменении места регистрации;
  • трудоустройстве;
  • увольнении с работы;
  • начале и окончании предпринимательской деятельности;
  • получение нового РНУКПП.

Обратиться в ПФУ пенсионер может как онлайн, так и оффлайн:

  • через электронный портал Пенсионного фонда;
  • посетить отделение ПФУ.

Напомним, в Кабмине рассказали, что украинские пенсионеры могут бесплатно ездить в городском наземном транспорте и пригородным железнодорожным. Однако эта льгота не касается такси.

Ранее стало известно, что некоторые пенсионеры могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Важно, чтобы лицо проживало в сельской местности и работало определенный период на некоторых должностях.