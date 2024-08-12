Миллиарды несмотря на санкции: откуда у россиян берутся доллары и евро

По информации агентства Reuters, наличные были доставлены в Россию из таких стран, как ОАЭ и Турция. Согласно таможенным данным, в страну было ввезено около 2,3 миллиарда долларов и евро

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После того как в марте 2022 года США и ЕС ввели запрет на экспорт своих банкнот в Россию в ответ на ее вторжение в Украину, в страну было ввезено около 2,3 миллиарда долларов и евро. Об этом пишет Reuters со ссылкой на таможенные данные, предоставленные коммерческим поставщиком, зарегистрировавшим и собравшим информацию.

Установлено, что наличные были доставлены в Россию из таких стран, как ОАЭ и Турция, которые не поддерживают санкции против России. При этом страна происхождения более половины ввезенных средств не была указана.

По мнению издания, эти ранее не опубликованные данные показывают, что России удалось обойти санкции, направленные на блокирование импорта наличных денег. Это подтверждает, что доллары и евро продолжают играть важную роль в торговле и поездках за границу, несмотря на усилия Москвы по снижению зависимости от этих валют.

В декабре 2023 года правительство США пригрозило наложением штрафов на финансовые учреждения, помогающие России обходить санкции, и ввело санкции против компаний из третьих стран на 2023 и 2024 годы.

Хотя китайский юань уже обогнал доллар США и стал самой торгуемой иностранной валютой в Москве, остаются значительные трудности с проведением платежей.

Дмитрий Полевой, глава инвестиционного отдела Astra Asset Management в России, отметил, что многие россияне все еще предпочитают иметь наличные в иностранной валюте для поездок за границу, небольшого импорта и сбережений. По его словам, для частных лиц доллар остается надежной валютой.

С 2022 года Россия начала называть доллар и евро "токсичными", поскольку санкции значительно ограничили доступ страны к мировой финансовой системе, затруднив проведение платежей и ведение торговли. В Европе заморожено около 300 миллиардов долларов валютных резервов Банка России.

Таможенные данные охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года, и Reuters не удалось получить более свежую информацию.

Документы показали значительный рост импорта наличных непосредственно перед вторжением. С ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию поступило 18,9 миллиарда долларов и евро.

Дэниел Пикард, глава группы по международной торговле и национальной безопасности в американской юридической фирме Buchanan Ingersoll & Rooney, отметил, что резкий рост поставок перед вторжением указывает на попытки некоторых россиян защитить себя от возможных санкций.

Ограниченные потоки

После вторжения в Украину Центральный банк России оперативно ввел ограничения на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам, чтобы поддержать рубль. С февраля 2022 года по конец 2023 года из России было вывезено всего 98 миллионов долларов в виде долларовых и евро банкнот.

В то же время, приток иностранной валюты был значительно выше. Крупнейшим декларантом наличных стала компания Aero-Trade, которая занимается беспошлинной торговлей в аэропортах и на борту самолетов. За этот период она задекларировала около 1,5 миллиарда долларов в купюрах.

Aero-Trade зарегистрировала 73 поставки по 20 миллионов долларов или евро каждая, все из которых были оформлены в московском аэропорту Домодедово. В таможенных декларациях поставки были описаны как обмен или выручка от торговли на борту самолетов. Чаще всего Aero-Trade фигурировала только как декларант, организация, отвечающая за таможенное оформление.

Согласно данным, одна из партий на 20 миллионов евро, задекларированная Aero-Trade в феврале прошлого года, была импортирована компанией Yves Rocher Vostok, дочерней структурой французской косметической группы Yves Rocher, которая до сих пор управляет десятками магазинов в России. В данных не указаны страна происхождения или поставщик.

Золото, оружие, банковское дело

По данным таможенных записей и источника, знакомого с транзакциями, более четверти из 2,27 миллиарда долларов в банкнотах были ввезены банками, причем большая часть средств использовалась для оплаты драгоценных металлов.

Фото: Reuters

Некоторые российские банки получили наличные на сумму 580 миллионов долларов из-за рубежа в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года, экспортировав при этом примерно эквивалентные объемы драгоценных металлов. В некоторых случаях поставки золота или серебра направлялись компаниям, которые предоставляли наличные.

Например, российский банк Vitabank импортировал наличные на сумму 64,8 миллиона долларов США от турецкой золототорговой компании Demas Kuyumculuk в 2022 и 2023 годах. За тот же период Vitabank экспортировал в Турцию золото и серебро на сумму 59,5 миллиона долларов.

Источник, знакомый с деятельностью Demas, подтвердил, что компания участвовала в ряде сделок по обмену наличных на золото с участием Vitabank и двух других российских кредиторов с марта 2022 года по сентябрь 2023 года.

Этот источник также сообщил, что доставка банкнот из ОАЭ в Россию была единственным возможным способом завершения долгосрочных контрактов, заключенных с российскими поставщиками золота до введения западных санкций. Санкции фактически изолировали Россию от западной финансовой системы, делая традиционные банковские переводы невозможными.

Документы также показывают, что среди крупных импортеров наличных денег были предприятия, связанные с государственным военно-промышленным конгломератом "Ростех".

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