Россияне за рубли скупают недвижимость за рубежом несмотря на санкции, — СМИ

На Кипре, в Италии, Франции, Испании, Венгрии, Черногории и Сербии за купленное жилье можно заплатить российской валютой, пишет The Moscow Times. В Европу ее провести гораздо проще, чем евро.

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Граждане РФ, несмотря на санкции, снова начали активно скупать недвижимость за рубежом. По итогам первого полугодия на страны Евросоюза пришлось 35% от общего числа сделок россиян с зарубежной недвижимостью, пишет The Moscow Times со ссылкой на данные агентства Intermark Global.

Отмечается, что в 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину число сделок резко сократилось из-за санкций, а владельцы недвижимости опасались принимать деньги от россиян. В 2023 г. доля Европы в покупках россиянами зарубежной недвижимости составила всего 7%.

Однако сейчас застройщики в странах ЕС снова проводят сделки с гражданами РФ, причем для оплаты многие принимают рубли. А россияне оформляют вид на жительство во Франции, Испании и Кипре как за инвестиции, так и на основании финансовой независимости.

Агентства недвижимости предлагают на Кипре, в Италии, Франции, Испании, Венгрии, а также в Черногории и Сербии квартиры, апартаменты и виллы, за которые можно заплатить рублями. В некоторых случаях оплату за новостройку на Кипре можно провести на счет в Турции, а венгерскому девелоперу на счет в Сербии.

Рубли продавцу прямо в Европу провести гораздо проще, чем евро, — утверждают российские риэлторы.

Однако лидером по числу сделок остается Юго-Восточная Азия, на которую пришлось 40% всей приобретенной россиянами за полгода недвижимости. Чаще всего покупатели выбирали Таиланд (26% сделок) и Бали (13%), где нет санкционных для граждан РФ ограничений. 15% сделок пришлось на страны Ближнего Востока, прежде всего на ОАЭ, 7% — на Турцию. Также россияне покупают недвижимость в Катаре, Вьетнаме, Камбодже и на Маврикии. В то же время обрушился спрос на Карибы, где государства региона закрыли все программы по выдаче россиянам паспортов в обмен на инвестиции.

Напомним, 13 июня издание The Insider обнародовало материал о том, что окружение президента России Владимира Путина продолжает покупать роскошные яхты, а также импортирует запчасти к бизнес-джетам западного производства в обход санкций.

Тем временем российские оккупанты предлагают жителям Мелитополя выкупать свои же квартиры, которые РФ уже успела "национализировать".