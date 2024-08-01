Росіяни за рублі скуповують нерухомість за кордоном попри санкції, — ЗМІ

На Кіпрі, в Італії, Франції, Іспанії, Угорщині, Чорногорії та Сербії за куплене житло можна заплатити російською валютою, пише The Moscow Times. До Європи її провести набагато простіше, ніж євро.

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Громадяни РФ, незважаючи на санкції, знову почали активно скуповувати нерухомість за кордоном. За підсумками першого півріччя на країни Євросоюзу припало 35% від загальної кількості угод росіян із зарубіжною нерухомістю, пише The Moscow Times з посиланням на дані агентства Intermark Global.

Зазначається, що 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, кількість угод різко скоротилася через санкції, а власники нерухомості побоювалися приймати гроші від росіян. У 2023 р. частка Європи в покупках росіянами зарубіжної нерухомості становила лише 7%.

Однак зараз забудовники в країнах ЄС знову проводять операції з громадянами РФ, причому для оплати багато хто приймає рублі. А росіяни оформляють посвідку на проживання у Франції, Іспанії та Кіпрі як за інвестиції, так і на підставі фінансової незалежності.

Агентства нерухомості пропонують на Кіпрі, в Італії, Франції, Іспанії, Угорщині, а також у Чорногорії та Сербії квартири, апартаменти і вілли, за які можна заплатити рублями. У деяких випадках оплату за новобудову на Кіпрі можна провести на рахунок у Туреччині, а угорському девелоперу на рахунок у Сербії.

Рублі продавцю прямо в Європу провести набагато простіше, ніж євро, — стверджують російські ріелтори.

Однак лідером за кількістю угод залишається Південно-Східна Азія, на яку припало 40% всієї придбаної росіянами за півроку нерухомості. Найчастіше покупці вибирали Таїланд (26% угод) і Балі (13%), де немає санкційних для громадян РФ обмежень. 15% угод припало на країни Близького Сходу, насамперед на ОАЕ, 7% — на Туреччину. Також росіяни купують нерухомість у Катарі, В'єтнамі, Камбоджі та на Маврикії. Водночас обвалився попит на Кариби, де держави регіону закрили всі програми з видачі росіянам паспортів в обмін на інвестиції.

Нагадаємо, 13 червня видання The Insider оприлюднило матеріал про те, що оточення президента Росії Володимира Путіна продовжує купувати розкішні яхти, а також імпортує запчастини до бізнес-джетів західного виробництва в обхід санкцій.

Тим часом російські окупанти пропонують жителям Мелітополя викуповувати свої ж квартири, які РФ уже встигла "націоналізувати".