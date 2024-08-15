"Ограниченный дефолт": Fitch понизило кредитный рейтинг Украины, — Reuters

Ранее кредитный рейтинг Украины был на уровне "С". Fitch сохранило рейтинг долга Украины в национальной валюте.

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Во вторник, 13 августа, американское рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины с "C" (дефолт неизбежен) до "RD" (ограниченный дефолт). Об этом сообщает Reuters.

Понижение уровня последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на $750 млн с погашением в 2026 г, срок выплаты по которым наступил 1 августа.

В то же время Fitch сохранило рейтинг долга Украины в национальной валюте на уровне "CCC-", ожидая, что задолженность будет исключена из сделки по реструктуризации с внешними коммерческими кредиторами.

Шкала кредитных рейтингов Fitch Ratings

AAA — Наивысший уровень кредитоспособности

— Наивысший уровень кредитоспособности AA — Очень высокий уровень кредитоспособности

— Очень высокий уровень кредитоспособности A — Высокий уровень кредитоспособности

— Высокий уровень кредитоспособности BBB — Достаточный уровень кредитоспособности

— Достаточный уровень кредитоспособности BB — Уровень кредитоспособности ниже достаточного

— Уровень кредитоспособности ниже достаточного B — Существенно недостаточный уровень кредитоспособности

— Существенно недостаточный уровень кредитоспособности CCC — Возможен дефолт

— Возможен дефолт CC — Высокая вероятность дефолта

— Высокая вероятность дефолта C — Дефолт неизбежен

— Дефолт неизбежен RD — Ограниченный дефолт

— Ограниченный дефолт D — Дефолт

Стоит отметить, что Fitch обычно не присваивает прогнозы странам с рейтингом "CCC+" или ниже.

Рейтинговое агентство S&P Global 2 августа также понизило рейтинг Украины до "выборочного" дефолта.

Напомним, летом 2023 года агентство Fitch держало рейтинг Украины на отметке "вероятный дефолт".

Фокус писал, что курс гривны, по мнению экспертов, очень недооценен. Согласно "индексу Биг-Мака", украинская валюта должна быть вдвое "дороже".