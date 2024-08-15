"Обмежений дефолт": Fitch знизило кредитний рейтинг України, — Reuters

Раніше кредитний рейтинг України був на рівні "С". Fitch зберегло рейтинг боргу України в національній валюті.

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У вівторок, 13 серпня, американське рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг України з "C" (дефолт неминучий) до "RD" (обмежений дефолт). Про це повідомляє Reuters.

Зниження рівня відбулося після закінчення 10-денного пільгового періоду для виплати купона за єврооблігаціями на $750 млн із погашенням у 2026 році, термін виплати за якими настав 1 серпня.

Водночас Fitch зберегло рейтинг боргу України в національній валюті на рівні "CCC", очікуючи, що заборгованість буде виключено з угоди з реструктуризації із зовнішніми комерційними кредиторами.

Шкала кредитних рейтингів Fitch Ratings

AAA — Найвищий рівень кредитоспроможності

— Найвищий рівень кредитоспроможності AA — Дуже високий рівень кредитоспроможності

— Дуже високий рівень кредитоспроможності A — Високий рівень кредитоспроможності

— Високий рівень кредитоспроможності BBB — Достатній рівень кредитоспроможності

— Достатній рівень кредитоспроможності BB — Рівень кредитоспроможності нижче достатнього

— Рівень кредитоспроможності нижче достатнього B — Суттєво недостатній рівень кредитоспроможності

— Суттєво недостатній рівень кредитоспроможності CCC — Можливий дефолт

— Можливий дефолт CC — Висока ймовірність дефолту

— Висока ймовірність дефолту C — Дефолт неминучий

— Дефолт неминучий RD — Обмежений дефолт

— Обмежений дефолт D — Дефолт

Варто зазначити, що Fitch зазвичай не присвоює прогнози країнам з рейтингом "CCC+" або нижче.

Рейтингове агентство S&P Global 2 серпня також знизило рейтинг України до "вибіркового" дефолту.

Нагадаємо, влітку 2023 року агентство Fitch тримало рейтинг України на позначці "ймовірний дефолт".

Фокус писав, що курс гривні, на думку експертів, дуже недооцінений. Згідно з "індексом Біг-Мака", українська валюта має бути вдвічі "дорожчою".