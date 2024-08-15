Европа готовится к перебоям с поставками российского газа из-за боев на Курщине, — СМИ

По данным Bloomberg, возможное прекращение поставок российского газа станет шоком для рынка и приведет к росту цен для потребителей и промышленности. Особенно это почувствует Австрия и Словакия.

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Европейские газовые контракты на октябрь стали дороже для страхования, чем контракты на середину зимы. Это свидетельствует о том, что трейдеры готовятся к возможным перебоям в поставках в начале отопительного сезона, пишет Bloomberg.

Это произошло после вторжения Украины в Курскую область России, вблизи ключевого пункта транзита газа, через который топливо поставляется в несколько стран Европы. Ранее в этом месяце опасения относительно возможных перебоев привели к скачку цены на газ до самого высокого уровня за этот год.

Трейдеры ожидали, что российский газ будет продолжать поступать через газозаборную станцию "Суджа" по крайней мере до конца 2024 года, когда истекает срок действия ключевого транзитного соглашения. Однако эти планы оказались под угрозой из-за активных боевых действий поблизости, даже несмотря на то, что обе стороны заявили о готовности продолжать поставки газа.

Хотя Европа приложила усилия для уменьшения зависимости от российского газа после вторжения России в Украину, прекращение поставок в ближайшие месяцы все равно станет шоком для рынка, что приведет к росту цен для потребителей и промышленности. Особенно это ударит по Австрии и Словакии, которые продолжают зависеть от российского топлива.

Эти риски, вместе с возможным обострением конфликта на Ближнем Востоке или непредвиденными изменениями в поставках от ведущего поставщика Норвегии, могут еще больше дестабилизировать рынок менее чем за два месяца до начала отопительного сезона.

Напомним, 13 августа Bloomberg писало, что Украина и Россия планируют сохранить поставки газа в Европу несмотря на бои в районе газозаборной станции "Суджа" в Курской области.

12 августа в сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы разрушения и задымленность территории вокруг газораспределительной станции "Суджа".