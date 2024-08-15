Європа готується до перебоїв із постачанням російського газу через бої на Курщині, — ЗМІ

За даними Bloomberg, можливе припинення постачання російського газу стане шоком для ринку і призведе до зростання цін для споживачів і промисловості. Особливо це відчує Австрія та Словаччина.

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Європейські газові контракти на жовтень стали дорожчими для страхування, ніж контракти на середину зими. Це свідчить про те, що трейдери готуються до можливих перебоїв у постачанні на початку опалювального сезону, пише Bloomberg.

Це сталося після вторгнення України в Курську область Росії, поблизу ключового пункту транзиту газу, через який паливо постачається до кількох країн Європи. Раніше цього місяця побоювання щодо можливих перебоїв призвели до стрибка ціни на газ до найвищого рівня за цей рік.

Трейдери очікували, що російський газ буде продовжувати надходити через газозабірну станцію "Суджа" принаймні до кінця 2024 року, коли закінчується термін дії ключової транзитної угоди. Однак ці плани опинилися під загрозою через активні бойові дії поблизу, навіть попри те, що обидві сторони заявили про готовність продовжувати постачання газу.

Хоча Європа доклала зусиль для зменшення залежності від російського газу після вторгнення Росії в Україну, припинення постачання у найближчі місяці все одно стане шоком для ринку, що призведе до зростання цін для споживачів і промисловості. Особливо це вдарить по Австрії та Словаччині, які продовжують залежати від російського палива.

Ці ризики, разом із можливим загостренням конфлікту на Близькому Сході або непередбаченими змінами в поставках від провідного постачальника Норвегії, можуть ще більше дестабілізувати ринок менш ніж за два місяці до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, 13 серпня Bloomberg писало, що Україна і Росія планують зберегти постачання газу до Європи попри бої у районі газозабірної станції "Суджа" в Курській області.

12 серпня у мережі з'явилися супутникові знімки, на яких зафіксовано руйнування і задимленість території навколо газорозподільчої станції "Суджа".