Украинские пенсионеры за рубежом могут потерять выплаты: как этого избежать
Пенсионеры за рубежом могут пройти идентификацию с помощью трех методов — через почту, вебпортал электронных услуг ПФУ и видеоконференции.
Украинские пенсионеры, которые находятся за границей, могут потерять пенсионные выплаты, если не пройдут идентификацию. Подробнее об этом рассказывает "РБК-Украина".
Так, физическую идентификацию нужно проходить каждые шесть месяцев.
Как пройти идентификацию за границей
За рубежом физическую идентификацию можно пройти через почту. Для этого надо получить в консульстве или посольстве Украины удостоверение о том, что лицо живое. Также нужно отправить по почте в территориальный орган ПФУ следующие документы:
- удостоверение о пребывании в живых;
- заявление о прохождении идентификации;
- копию паспорта;
- документы о получении статуса временной защиты;
- документ о регистрации за границей.
Также сканированные копии документов можно отправить через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП.
Более того, идентификацию можно пройти с помощью видеоконференцсвязи. Для этого нужно подать заявление на прохождение видеоидентификации через контакт-центр ПФУ или веб-портал электронных услуг. Видеоконференцию можно провести через Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal, Skype.
Видеоконференция возможна не ранее, чем через десять рабочих дней с даты обращения, однако не позднее 30 календарных дней. Она продлится около 20 минут, во время нее у пенсионера попросят:
- назовите имя и персональные данные;
- показать паспорт;
- ответить на несколько индивидуальных вопросов.
Результаты прохождения идентификации придут в личный кабинет пенсионера на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе "Мои обращения".
Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.
Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.