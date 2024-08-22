Украинские пенсионеры за рубежом могут потерять выплаты: как этого избежать

Пенсионеры за рубежом могут пройти идентификацию с помощью трех методов — через почту, вебпортал электронных услуг ПФУ и видеоконференции.

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Украинские пенсионеры, которые находятся за границей, могут потерять пенсионные выплаты, если не пройдут идентификацию. Подробнее об этом рассказывает "РБК-Украина".

Так, физическую идентификацию нужно проходить каждые шесть месяцев.

Как пройти идентификацию за границей

За рубежом физическую идентификацию можно пройти через почту. Для этого надо получить в консульстве или посольстве Украины удостоверение о том, что лицо живое. Также нужно отправить по почте в территориальный орган ПФУ следующие документы:

удостоверение о пребывании в живых;

заявление о прохождении идентификации;

копию паспорта;

документы о получении статуса временной защиты;

документ о регистрации за границей.

Также сканированные копии документов можно отправить через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП.

Более того, идентификацию можно пройти с помощью видеоконференцсвязи. Для этого нужно подать заявление на прохождение видеоидентификации через контакт-центр ПФУ или веб-портал электронных услуг. Видеоконференцию можно провести через Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal, Skype.

Видеоконференция возможна не ранее, чем через десять рабочих дней с даты обращения, однако не позднее 30 календарных дней. Она продлится около 20 минут, во время нее у пенсионера попросят:

назовите имя и персональные данные;

показать паспорт;

ответить на несколько индивидуальных вопросов.

Результаты прохождения идентификации придут в личный кабинет пенсионера на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе "Мои обращения".

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.