Українські пенсіонери за кордоном можуть втратити виплати: як цього уникнути

Пенсіонери за кордоном можуть пройти ідентифікацію за допомогою трьох методів — через пошту, вебпортал електронних послуг ПФУ та відеоконференції.

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Українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть втратити пенсійні виплати, якщо не пройдуть ідентифікацію. Детальніше про це розповідає "РБК-Україна".

Так, фізичну ідентифікацію потрібно проходити кожні шість місяців.

Як пройти ідентифікацію за кордоном

За кордоном фізичну ідентифікацію можна пройти через пошту. Для цього треба отримати в консульстві чи посольстві України посвідчення про те, що особа жива. Також потрібно відправити поштою до територіального органу ПФУ наступні документи:

посвідчення про перебування в живих;

заяву про проходження ідентифікації;

копію паспорта;

документи щодо отримання статусу тимчасового захисту;

документ про реєстрацію за кордоном.

Також скановані копії документів можна надіслати через вебпортал електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП.

Ба більше, ідентифікацію можна пройти за допомогою відеоконференцзв'язку. Для цього потрібно подати заяву на проходження відеоідентифікації через контакт-центр ПФУ або вебпортал електронних послуг. Відеоконференцію можна провести через Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal, Skype.

Відеоконференція можлива не раніше, ніж через десять робочих днів із дати звернення, проте не пізніше 30 календарних днів. Вона триватиме близько 20 хвилин, під час неї у пенсіонера попросять:

назви імʼя та персональні дані;

показати паспорт;

відповісти на декілька індивідуальних запитань.

Результати проходження ідентифікацію прийдуть в особистий кабінет пенсіонера на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Проте вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років та кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.