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Экономика Рейтинги Фокуса

Богачи, энергетики, банкиры: кто влияет на экономику — рейтинг Фокуса

Рейтинг самых влиятельных украинцев от Фокуса, рейтинг Фокуса, 5 самых влиятельных украинцев в разделе Бизнес
Фото: Колаж Анни Кудрик | 5 самых влиятельных украинцев в разделе Бизнес

Издание подготовило рейтинг "Топ 100 самых влиятельных украинцев-2024". Это обновленный список украинских лидеров от 2021 года. Благодаря опросу, в котором приняли участие ведущие экономические эксперты, была определена двадцатка самых влиятельных в сфере экономики.

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Ко Дню Независимости Фокус представил традиционный рейтинг "Топ 100 самых влиятельных украинцев-2024". В него вошли, в частности, руководители структурных ведомств, бизнесмены, управленцы и люди, чье состояние дает право возглавлять рейтинги самых богатых.

Имеют влияние: как формировался рейтинг

Топ 100 составлен по итогам общения с профильными экспертами отрасли. Фокус опросил десятки специалистов и сформировал рейтинг на базе персон, которые получили больше всего основательных отзывов экспертов. Каждая из личностей в этом топе формирует направление движения экономической отрасли, каждый из них является лидером в своем деле. Самый главный вопрос, который мы задавали экспертам, был "Кто сегодня в Украине имеет существенное влияние на экономику и бизнес-среду?".

Топ 100 составлен по итогам общения с профильными экспертами отрасли

Сейчас состав рейтинга обновился практически на 80% по сравнению с предыдущим топом-2021.

С начала полномасштабного вторжения работы у энергетиков прибавилось немало Fullscreen
С начала полномасштабного вторжения работы у энергетиков прибавилось немало
Фото: Pexels

Кто попал в топ 5 самых влиятельных украинцев в разделе "Бизнес"

1. Ринат Ахметов

Ахметов долгие годы возглавлял рейтинг самых богатых украинцев по версии издания Фокус — в рейтинге 2021 года его состояние оценивалось в более 10,6 млрд долларов. С начала полномасштабного вторжения Группа "Метинвест" потеряла два крупных металлургических предприятия — ММК им. Ильича и завод "Азовсталь".

Много потерь понесли и энергоактивы Ахметова, ведь россияне неоднократно атаковали тепловые электростанции компании "ДТЭК Энерго". Сейчас в ДТЭК продолжают поддерживать надежность украинской энергосистемы и активно готовятся к отопительному сезону. Не забывает один из самых богатых людей страны и о социальных проектах и помощи армии — работает БФ "Стальной фронт" и предприятия Группы "Метинвест", изготавливающие бронесталь для нужд армии.

2. Андрей Пышный

Пышный пришел в Национальный банк в сверхсложные как для Украины, так и для финансового сектора страны времена. Ведь главной задачей во время войны стало удержать финансовую стабильность и обеспечить бесперебойную работу банков.

За время работы Андрея Пышного Нацбанком неоднократно была проведена валютная либерализация — ослабление ограничений, установленных в начале войны, как для бизнеса, так и для физических лиц. В мае 2024 года НБУ ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны.

"Обычно главы центральных банков избегают политических вопросов, но в определенный момент их голос стал очень важным в вопросе замороженных российских активов. Поэтому нам в НБУ приходилось вести постоянную коммуникацию, отстаивать свою позицию… Надеюсь, мы сделали свой небольшой вклад в то, чтобы Украина получила доступ к этим замороженным российским активам", — сказал Пышный в интервью британскому изданию Central Banking.

Главным активом Пинчука остается промышленная компания, производитель стальных труб Fullscreen
Главным активом Пинчука остается промышленная компания, производитель стальных труб

3. Виктор Пинчук

Главным активом Пинчука остается "Интерпайп" — украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется в более чем 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. По данным компании, в течение 2023 года она перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 4,4 млрд грн., а по сравнению с 2022 годом объем налоговых отчислений увеличился на 56%.

Каждая из личностей в топе Фокуса формирует направление движения экономической отрасли, каждый из них является лидером в своем деле

Важный вклад делает и БО "Фонд Виктора Пинчука". В июле 2024 года сразу после атаки на больницу "Охматдет" в фонде заявили, что Виктор и Елена Пинчук возьмут на себя восстановление медицинского оборудования детской больницы. В начале августа 2024 года в Луцке открылся инновационный реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY.

4. Владимир Кудрицкий

Кудрицкий уже четыре года руководит национальным оператором системы передачи — компанией "Укрэнерго". С начала полномасштабного вторжения работы прибавилось немало, ведь в результате постоянных атак со стороны агрессора энергетическое оборудование в разных регионах было повреждено или уничтожено. Однако команда "Укрэнерго" прилагала и продолжает прилагать усилия, чтобы потребители получали электрическую энергию.

Отвечая за сбалансированность системы, оператор должен решать каждую секунду, будут ли ограничения для потребителей в конкретном населенном пункте. Сейчас компания продолжает активную подготовку к отопительному сезону.

Нафтогазу удалось в течение прошлых двух отопительных сезонов обеспечить украинцев стабильным газоснабжением Fullscreen
Нафтогазу удалось в течение прошлых двух отопительных сезонов обеспечить украинцев стабильным газоснабжением

5. Алексей Чернышов

С ноября 2022 года Чернышов председательствует в правлении крупнейшей нефтегазовой компании Украины. С тех пор перед ним стояло несколько сверхважных задач: обеспечить газохранилища достаточными запасами топлива на отопительные сезоны, а также увеличить добычу газа компаниями Группы.

Нафтогазу удалось в течение прошлых двух отопительных сезонов обеспечить украинцев стабильным газоснабжением. Что касается добычи, то компания Группы Нафтогаз АО "Укргаздобыча" (крупнейшая газодобывающая компания страны) в прошлом году добыла более 13,9 млрд куб. м валового природного газа, что на 5% больше, чем в 2022 году.

Кроме указанных лиц, в рейтинг вошли также бизнесмен Олег Гороховский, руководитель ДТЭК Максим Тимченко, предприниматели Сергей Тигипко, Александр Кардаков и Томаш Фиала.

Отметим, что полный Рейтинг самых влиятельных украинцев от Фокуса включает 100 человек из политической, военной, бизнес-сферы, а также известных волонтеров.