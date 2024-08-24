Издание подготовило рейтинг "Топ 100 самых влиятельных украинцев-2024". Это обновленный список украинских лидеров от 2021 года. Благодаря опросу, в котором приняли участие ведущие экономические эксперты, была определена двадцатка самых влиятельных в сфере экономики.

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Ко Дню Независимости Фокус представил традиционный рейтинг "Топ 100 самых влиятельных украинцев-2024". В него вошли, в частности, руководители структурных ведомств, бизнесмены, управленцы и люди, чье состояние дает право возглавлять рейтинги самых богатых.

Имеют влияние: как формировался рейтинг

Топ 100 составлен по итогам общения с профильными экспертами отрасли. Фокус опросил десятки специалистов и сформировал рейтинг на базе персон, которые получили больше всего основательных отзывов экспертов. Каждая из личностей в этом топе формирует направление движения экономической отрасли, каждый из них является лидером в своем деле. Самый главный вопрос, который мы задавали экспертам, был "Кто сегодня в Украине имеет существенное влияние на экономику и бизнес-среду?".

Топ 100 составлен по итогам общения с профильными экспертами отрасли

Сейчас состав рейтинга обновился практически на 80% по сравнению с предыдущим топом-2021.

С начала полномасштабного вторжения работы у энергетиков прибавилось немало Фото: Pexels

Кто попал в топ 5 самых влиятельных украинцев в разделе "Бизнес"

1. Ринат Ахметов

Ахметов долгие годы возглавлял рейтинг самых богатых украинцев по версии издания Фокус — в рейтинге 2021 года его состояние оценивалось в более 10,6 млрд долларов. С начала полномасштабного вторжения Группа "Метинвест" потеряла два крупных металлургических предприятия — ММК им. Ильича и завод "Азовсталь".

Много потерь понесли и энергоактивы Ахметова, ведь россияне неоднократно атаковали тепловые электростанции компании "ДТЭК Энерго". Сейчас в ДТЭК продолжают поддерживать надежность украинской энергосистемы и активно готовятся к отопительному сезону. Не забывает один из самых богатых людей страны и о социальных проектах и помощи армии — работает БФ "Стальной фронт" и предприятия Группы "Метинвест", изготавливающие бронесталь для нужд армии.

2. Андрей Пышный

Пышный пришел в Национальный банк в сверхсложные как для Украины, так и для финансового сектора страны времена. Ведь главной задачей во время войны стало удержать финансовую стабильность и обеспечить бесперебойную работу банков.

За время работы Андрея Пышного Нацбанком неоднократно была проведена валютная либерализация — ослабление ограничений, установленных в начале войны, как для бизнеса, так и для физических лиц. В мае 2024 года НБУ ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны.

"Обычно главы центральных банков избегают политических вопросов, но в определенный момент их голос стал очень важным в вопросе замороженных российских активов. Поэтому нам в НБУ приходилось вести постоянную коммуникацию, отстаивать свою позицию… Надеюсь, мы сделали свой небольшой вклад в то, чтобы Украина получила доступ к этим замороженным российским активам", — сказал Пышный в интервью британскому изданию Central Banking.

Главным активом Пинчука остается промышленная компания, производитель стальных труб

3. Виктор Пинчук

Главным активом Пинчука остается "Интерпайп" — украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется в более чем 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. По данным компании, в течение 2023 года она перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 4,4 млрд грн., а по сравнению с 2022 годом объем налоговых отчислений увеличился на 56%.

Каждая из личностей в топе Фокуса формирует направление движения экономической отрасли, каждый из них является лидером в своем деле

Важный вклад делает и БО "Фонд Виктора Пинчука". В июле 2024 года сразу после атаки на больницу "Охматдет" в фонде заявили, что Виктор и Елена Пинчук возьмут на себя восстановление медицинского оборудования детской больницы. В начале августа 2024 года в Луцке открылся инновационный реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY.

4. Владимир Кудрицкий

Кудрицкий уже четыре года руководит национальным оператором системы передачи — компанией "Укрэнерго". С начала полномасштабного вторжения работы прибавилось немало, ведь в результате постоянных атак со стороны агрессора энергетическое оборудование в разных регионах было повреждено или уничтожено. Однако команда "Укрэнерго" прилагала и продолжает прилагать усилия, чтобы потребители получали электрическую энергию.

Отвечая за сбалансированность системы, оператор должен решать каждую секунду, будут ли ограничения для потребителей в конкретном населенном пункте. Сейчас компания продолжает активную подготовку к отопительному сезону.

Нафтогазу удалось в течение прошлых двух отопительных сезонов обеспечить украинцев стабильным газоснабжением

5. Алексей Чернышов

С ноября 2022 года Чернышов председательствует в правлении крупнейшей нефтегазовой компании Украины. С тех пор перед ним стояло несколько сверхважных задач: обеспечить газохранилища достаточными запасами топлива на отопительные сезоны, а также увеличить добычу газа компаниями Группы.

Нафтогазу удалось в течение прошлых двух отопительных сезонов обеспечить украинцев стабильным газоснабжением. Что касается добычи, то компания Группы Нафтогаз АО "Укргаздобыча" (крупнейшая газодобывающая компания страны) в прошлом году добыла более 13,9 млрд куб. м валового природного газа, что на 5% больше, чем в 2022 году.

Кроме указанных лиц, в рейтинг вошли также бизнесмен Олег Гороховский, руководитель ДТЭК Максим Тимченко, предприниматели Сергей Тигипко, Александр Кардаков и Томаш Фиала.

Отметим, что полный Рейтинг самых влиятельных украинцев от Фокуса включает 100 человек из политической, военной, бизнес-сферы, а также известных волонтеров.