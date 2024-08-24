Видання підготувало рейтинг "Топ 100 найвпливовіших українців 2024". Це оновлений список українських лідерів від 2021 року. Завдяки опитуванню, в якому взяли участь провідні економічні експерти, було визначено двадцятку найвпливовіших у сфері економіки.

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До Дня Незалежності Фокус представив традиційний рейтинг "Топ 100 найвпливовіших українців 2024". До нього увійшли, зокрема, керівники структурних відомств, бізнесмени, управлінці та люди, чиї статки дають право очолювати рейтинги найбагатших.

Мають вплив: як формувався рейтинг

Топ 100 складено за підсумками спілкування з профільними експертами галузі. Фокус опитав десятки фахівців і сформував рейтинг на базі персон, які отримали найбільше ґрунтовних відгуків експертів. Кожна з особистостей у цьому топі формує напрямок руху економічної галузі, кожен з них є лідером у своїй справі. Найголовніше питання, яке ми ставили експертам, було "Хто сьогодні в Україні має суттєвий вплив на економіку та бізнес-середовище?".

Топ 100 складено за підсумками спілкування з профільними експертами галузі

Зараз склад рейтингу оновився практично на 80% порівняно з попереднім топом-2021.

Від початку повномасштабного вторгнення роботи в енергетиків додалося чимало Фото: Pexels

Хто потрапив у топ 5 найвпливовіших українців у розділі "Бізнес"

1. Рінат Ахметов

Рінат Ахметов довгі роки очолював рейтинг найбагатших українців за версією видання Фокус — у рейтингу 2021 року його статки оцінювали в понад 10,6 млрд доларів. Від початку повномасштабного вторгнення Група "Метінвест" втратила два великих металургійних підприємства — ММК ім. Ілліча та завод "Азовсталь".

Багато втрат зазнали й енергоактиви Ахметова, адже росіяни неодноразово атакували теплові електростанції компанії "ДТЕК Енерго". Наразі в ДТЕК продовжують підтримувати надійність української енергосистеми та активно готуються до опалювального сезону. Не забуває один із найбагатших людей країни і про соціальні проєкти та допомогу армії — працює БФ "Сталевий фронт" і підприємства Групи "Метінвест", що виготовляють бронесталь для потреб армії.

2. Андрій Пишний

Андрій Пишний прийшов до Національного банку в надскладні як для України, так і для фінансового сектору країни часи. Адже головним завданням під час війни стало втримати фінансову стабільність і забезпечити безперебійну роботу банків.

За час його роботи Нацбанк неодноразово проводив валютну лібералізацію — послаблення обмежень, встановлених на початку війни, як для бізнесу, так і для фізичних осіб. У травні 2024 року НБУ запровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни.

"Зазвичай голови центральних банків уникають політичних питань, але в певний момент їхній голос став дуже важливим у питанні заморожених російських активів. Тому нам в НБУ доводилося вести постійну комунікацію, відстоювати свою позицію… Сподіваюся, ми зробили свій невеликий внесок у те, щоб Україна отримала доступ до цих заморожених російських активів", — сказав Пишний в інтерв'ю британському виданню Central Banking.

Головним активом Пінчука залишається промислова компанія, виробник сталевих труб

3. Віктор Пінчук

Головним активом Віктора Пінчука залишається "Інтерпайп" — українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничної продукції. Продукцію компанії поставляють у понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. За даними компанії, протягом 2023 року вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 4,4 млрд грн, а порівняно з 2022 роком обсяг податкових відрахувань збільшився на 56%.

Кожна з особистостей у топі Фокуса формує напрямок руху економічної галузі, кожен з них є лідером у своїй справі

Важливий внесок робить і БО "Фонд Віктора Пінчука". У липні 2024 року одразу після атаки на лікарню "Охматдит" у фонді заявили, що Віктор та Олена Пінчук візьмуть на себе відновлення медичного обладнання дитячої лікарні. На початку серпня 2024 року в Луцьку відкрився інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY.

4. Володимир Кудрицький

Володимир Кудрицький уже чотири роки керує національним оператором системи передачі — компанією "Укренерго". Від початку повномасштабного вторгнення роботи додалося чимало, адже внаслідок постійних атак з боку агресора енергетичне обладнання в різних регіонах було пошкоджено або знищено. Проте команда "Укренерго" докладала і продовжує докладати зусиль, щоб споживачі отримували електричну енергію.

Відповідаючи за збалансованість системи, оператор має вирішувати щосекунди, чи будуть обмеження для споживачів у конкретному населеному пункті. Наразі компанія продовжує активну підготовку до опалювального сезону.

Нафтогазу вдалося протягом минулих двох опалювальних сезонів забезпечити українців стабільним газопостачанням

5. Олексій Чернишов

З листопада 2022 року Олексій Чернишов головує в правлінні найбільшої нафтогазової компанії України. Відтоді перед ним стояло кілька надважливих завдань: забезпечити газосховища достатніми запасами палива на опалювальні сезони, а також збільшити видобуток газу компаніями Групи.

Нафтогазу вдалося протягом минулих двох опалювальних сезонів забезпечити українців стабільним газопостачанням. Щодо видобутку, то компанія Групи Нафтогаз АТ "Укргазвидобування" (найбільша газовидобувна компанія країни) торік видобула понад 13,9 млрд куб. м валового природного газу, що на 5% більше, ніж 2022 року.

Крім зазначених осіб, до рейтингу увійшли також бізнесмен Олег Гороховський, керівник ДТЕК Максим Тимченко, підприємці Сергій Тігіпко, Олександр Кардаков і Томаш Фіала.

Зазначимо, що повний Рейтинг найвпливовіших українців від Фокусу охоплює 100 осіб із політичної, військової, бізнес-сфери, а також відомих волонтерів.