Зеленський vs Ахметов. 100 найвпливовіших українців за версією журналу "Фокус"

Найбільш застосовним до неї здається фізичний термін "втома металу". Різноспрямований тиск викликає видимі тріщини у конструкції влади, або, кажучи сухою мовою, "руйнування у твердому тілі".

Чи тверде "тіло" у команди Зе? Цього року вона вже такою не здавалася. Пішов тиск — механізм дав збій, і з нього випав Дмитро Разумков і створив усередині команди свою опозицію. А наскільки міцна та частина конструкції, яка називається Кабміном? 50% нових міністрів за рік! А "Слуга народу" як часто дає понад 226 голосів під час голосування? Явні симптоми втоми команди. У списку впливових вже з'являються "колишні" члени команди "Зе", які готові грати проти неї.

Цим зумовлено і високе 5-е місце Дмитра Разумкова, і 15-а позиція Арсена Авакова, — обох, за деякими даними, підтримує Рінат Ахметов, який цієї осені став головним опозиціонером для президента і посів 2-е місце у нашому рейтингу.

Рік тому ми писали, що конструкція влади, де всі рішення ухвалюються в одній будівлі, ризикує виявитися дуже крихкою. І у разі руйнування якогось із центрів впливу може посипатися вся система. Сьогодні це застереження, як і раніше, не втратило актуальності, а швидше навіть стало гарячим. Влада, як і раніше, контролює більшість важелів для прийняття рішень, але в хід пішла "остання палиця" у вигляді РНБО (що, до речі, дало високе 4 місце його секретареві — Олексію Данілову). Можна припустити, що наступного року наш список знову оновиться наполовину, і дай Боже, без катаклізмів. А команді, яка звалила на себе все, потрібно терміново вивчити ще один інженерний термін — "опір матеріалів", який навчить витримувати зовнішнє навантаження без руйнувань. Руйнування нам зараз ні до чого.

Олексій Газубей,

головний редактор Фокуса