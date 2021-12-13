Зеленский vs Ахметов. 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус"

Наиболее применимым к ней кажется физический термин "усталость металла". Разнонаправленное давление вызывает видимые трещины в конструкции власти, или, говоря сухим языком, "разрушение в твердом теле".

Твердое ли "тело" у команды Зе? В этом году она уже таковой не казалась. Пошло давление — механизм дал сбой, и из него "выпал" Дмитрий Разумков и создал внутри команды свою оппозицию. А насколько крепка та часть конструкции, которая называется Кабмином? 50% новых министров за год! А "Слуга народа" как часто дает более 226 голосов во время голосования? Явные симптомы усталости команды. В списке влиятельных уже появляются "бывшие" члены команды Зе, которые готовы играть против нее.

Этим обусловлено и высокое 5-е место Дмитрия Разумкова, и 15-я позиция Арсена Авакова, — обоих, по некоторым данным, поддерживает Ринат Ахметов, который этой осенью стал главным оппозиционером для президента и занял 2-е место в нашем рейтинге.

Год назад мы писали, что конструкция власти, где все решения принимаются в одном здании, рискует оказаться очень хрупкой. И в случае разрушения какого-либо из центров влияния может посыпаться вся система. Сегодня это предостережение по-прежнему не утратило актуальности, а скорее даже стало горячее. Власть, как и раньше, контролирует большинство рычагов для принятия решений, но в ход пошла "последняя дубина" в виде СНБО (что, кстати, дало высокое 4-е место его секретарю — Алексею Данилову). Можно предположить, что в следующем году наш список вновь обновится наполовину, и дай Бог, без катаклизмов. А команде, взвалившей на себя все, нужно срочно изучить еще один инженерный термин — "сопромат" (сопротивление материалов), который научит выдерживать внешнюю нагрузку без разрушений. Разрушения нам сейчас ни к чему.

Алексей Газубей,

главный редактор Фокуса