Пенсионеры имеют право на 5 важных льгот: о чем нужно помнить

В Украине система льгот для пожилых людей охватывает различные аспекты, включая финансовую поддержку, транспортные услуги и жилищные условия.

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Льготы для пенсионеров включают социальные и финансовые привилегии, предоставляемые пожилым людям с целью облегчения их финансового бремени. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В Украине пенсионеры могут рассчитывать на систему льгот, которая охватывает разные сферы, включая финансовую помощь, транспортные услуги и условия проживания.

Тем не менее, не все пенсионеры осведомлены о пяти самых популярных льготах и услугах, доступных им бесплатно или с существенной скидкой.

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах. Кроме того, они могут без оплаты пользоваться пригородными поездами при наличии пенсионного удостоверения.

Жители сельских районов, занятые в области культуры, медицины или образования, освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Каждый пенсионер может получить бесплатную юридическую помощь или воспользоваться ею со значительной скидкой.

Пенсионеры имеют возможность получить субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время пенсионеры не обязаны платить земельный налог.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.