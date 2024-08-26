Пенсіонери мають право на 5 важливих пільг: про що потрібно пам'ятати

В Україні система пільг для літніх людей охоплює різні аспекти, включно з фінансовою підтримкою, транспортними послугами та житловими умовами.

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Пільги для пенсіонерів включають соціальні та фінансові привілеї, які надають літнім людям з метою полегшення їхнього фінансового тягаря. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

В Україні пенсіонери можуть розраховувати на систему пільг, яка охоплює різні сфери, включно з фінансовою допомогою, транспортними послугами та умовами проживання.

Проте не всі пенсіонери обізнані про п'ять найпопулярніших пільг і послуг, доступних їм безоплатно або з істотною знижкою.

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах. Крім того, вони можуть без оплати користуватися приміськими поїздами за наявності пенсійного посвідчення.

Жителі сільських районів, зайняті в галузі культури, медицини або освіти, звільняються від оплати житлово-комунальних послуг.

Кожен пенсіонер може отримати безоплатну юридичну допомогу або скористатися нею зі значною знижкою.

Пенсіонери мають можливість отримати субсидії для оплати житлово-комунальних послуг.

Наразі пенсіонери не зобов'язані платити земельний податок.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Однак вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років і кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.