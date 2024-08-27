В Украине повысили пенсионный возраст: кому придется позже выходить на заслуженный отдых

За 2019-2023 годы доля вышедших на пенсию до 60 лет упала, тогда как количество людей, получавших пенсию после 60 лет, значительно возросло.

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В Украине с 2025 года будут ужесточены требования для выхода на пенсию в 60 лет. Это решение было принято еще в 2017 году. В следующем году, чтобы получить пенсию в срок, необходимо будет иметь как минимум 32 года стажа (в 2024 году — 31 год). Также на один год увеличится норма стажа для выхода на пенсию в 63 года — с 21 до 22 лет стажа. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Для выхода на пенсию в 65 лет достаточно иметь всего 15 лет стажа. Стоит отметить, что в Украине решили не повышать пенсионный возраст. Таким образом, украинцы могут выходить на пенсию раньше, чем жители любой другой европейской страны.

Тем не менее, из-за короткой продолжительности жизни (которая рассматривается с 60 лет) украинцы получают пенсию лишь на ограниченный срок. Согласно данным аналитиков ОЭСР за 2021 год, средняя продолжительность жизни украинцев после достижения 60 лет составляет около 10 лет. Женщины живут в среднем до 74,4 лет, что почти на 10 лет дольше, чем мужчины.

В период с 2019 по 2023 годы доля людей, выходящих на пенсию до 60 лет, снизилась с 25% до 11%, в то время как процент тех, кто начинает получать пенсию после 60 лет, увеличился с 0,5% до 14%. Это изменение связано с ужесточением требований по трудовому стажу.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.