В Україні підвищили пенсійний вік: кому доведеться пізніше виходити на заслужений відпочинок

За 2019-2023 роки частка тих, хто вийшов на пенсію до 60 років, впала, тоді як кількість людей, які отримували пенсію після 60 років, значно зросла.

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В Україні з 2025 року будуть посилені вимоги для виходу на пенсію в 60 років. Це рішення було ухвалено ще 2017 року. Наступного року, щоб отримати пенсію вчасно, необхідно буде мати щонайменше 32 роки стажу (у 2024 році — 31 рік). Також на один рік збільшиться норма стажу для виходу на пенсію в 63 роки — з 21 до 22 років стажу. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Для виходу на пенсію в 65 років достатньо мати лише 15 років стажу. Варто зазначити, що в Україні вирішили не підвищувати пенсійний вік. Отже, українці можуть виходити на пенсію раніше, ніж жителі будь-якої іншої європейської країни.

Проте через коротку тривалість життя (яка розглядається з 60 років) українці отримують пенсію лише на обмежений термін. Згідно з даними аналітиків ОЕСР за 2021 рік, середня тривалість життя українців після досягнення 60 років становить близько 10 років. Жінки живуть у середньому до 74,4 років, що майже на 10 років довше, ніж чоловіки.

У період з 2019 по 2023 роки частка людей, які виходять на пенсію до 60 років, знизилася з 25% до 11%, тоді як відсоток тих, хто починає отримувати пенсію після 60 років, збільшився з 0,5% до 14%. Ця зміна пов'язана з посиленням вимог щодо трудового стажу.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Однак вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років і кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.