Пенсия в Украине: получают ли доплату к выплатам после 65 лет

Если лицо получает менее 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически назначат доплату.

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После выхода на пенсию украинцы все еще могут рассчитывать на увеличение государственных выплат. В частности, речь идет о надбавках и дополнительных выплатах. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Пенсионеры с более чем 30-летним стажем, достигшие 65 лет, гарантированно будут получать не менее 40% от минимальной зарплаты.

В настоящее время минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, поэтому минимальная пенсия должна составлять 3 200 гривен, хотя фактически она равняется 3 370 гривен.

Однако, если пенсионер получает менее 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически будет назначена доплата.

Лица, достигшие 70 лет начинают получать доплаты по возрасту, размер которых со временем растет следующим образом:

от 70 до 74 лет – получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет – получают дополнительно 456 гривен;

от 80 лет – получают дополнительно 570 гривен.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.