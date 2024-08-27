В Украине растет количество вакансий для пенсионеров. Поэтому Фокус исследовал, в каких отраслях, куда приглашают и какие зарплаты предлагают не только молодежи, но и кандидатам 60+.

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В июле в Украине стало больше работы для пенсионеров. Если сравнивать с аналитикой за июнь, то наблюдается увеличение количества вакансий для студентов и людей без опыта в пределах 1%, что соответствует общей тенденции рынка труда. А вот для кого вакансий стало заметно больше, так это для специалистов, владеющих английским (+ 5%), ветеранов (+ 5%), пенсионеров (+ 6%). Об этом говорится в новом исследовании Work.ua.

В целом прошлый месяц отметился не только повышением запросов на работников старшего возраста, но и ростом средней заработной платы, количества вакансий и конкуренции соискателей. Однако работодателям все еще крайне трудно находить кандидатов на рабочие специальности, медиков, специалистов из сферы строительства и транспорта.

Отсутствие стимула: эксперты рассказали, куда делись трудовые ресурсы

Фокус уже изучал исследование относительно отсутствия кадров в Украине во время войны. По результатам опроса респондентов стало понятно, что в Украине тенденция к снижению трудовой мотивации. И касается это как людей молодого возраста — до 30 лет, так и пенсионеров.

В Украине тенденция к снижению трудовой мотивации как у людей молодого возраста, так и у пенсионеров

По словам заместителя директора социологической службы Центра Разумкова Михаила Мищенко, у 40% работающих украинцев уровень самооценки работоспособности после начала полномасштабной войны снизился.

"Среди них доля респондентов младшего возраста (до 30 лет) увеличилась до 34%. Также стал выше процент у тех, кому более 60 лет — до 52%", — добавил Мищенко, представляя результаты социсследования в рамках проекта "Трудовые ресурсы для послевоенного восстановления Украины: проблемы и пути решения".

53% работников не считают, что размер их заработной платы соответствует их трудовым усилиям, к настроениям среди работников добавляются еще и стрессовые факторы войны, в частности вынужденные переезды

Вместе с тем, большинство работников (53%) не считают, что размер их заработной платы соответствует их трудовым усилиям, к настроениям среди работников добавляются еще и стрессовые факторы войны, в частности вынужденные переезды.

"Миграция продолжается, особенно страдает Харьковская, Сумская области. Если говорить о дефиците специалистов, то прежде всего отмечу агроотрасль. Также отмечу недостаток рабочих в строительстве. Строительные работы сейчас находятся не в горячем состоянии, однако продолжаются, особенно под госзаказ. Страдает и машиностроение", — рассказала Фокусу HR-эксперт, владелица HR-агентства Доминика Иванова-Бекар.

Слова эксперта подтверждают данные онлайн-портала по поиску работы и предоставлению вакансий Work.ua, согласно которым труднее всего находить кандидатов на вакансии в категориях "Медицина, фармацевтика" и "Рабочие специальности, производство".

Более половины респондентов среднего возраста готовы повысить свои компетенции для более достойной должности, однако исследователи говорят, что это больше декларация желаний, чем конкретный план Фото: УНИАН

Лифтер или уборщик: почему пенсионерам трудно найти работу с достойной оплатой

Хотя крупные порталы по поиску работы отчитываются о большом количестве вакансий на рынке труда этим летом, в частности, для людей среднего и пожилого возраста, пенсионеров все еще часто рассматривают на позиции с малыми окладами. В то же время и соискатели не спешат менять эту тенденцию.

Хотя крупные порталы по поиску работы отчитываются о большом количестве вакансий на рынке труда этим летом, в частности, для людей среднего и пожилого возраста, пенсионеров все еще часто рассматривают на позиции с малыми окладами

Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко объяснила нежелание изменений отсутствием связи между повышением компетенции и зарплаты.

"Мало стимулов людям учиться. Для того, чтобы обучение в течение жизни стало реальностью и необходимой насущной потребностью человека, нужно, чтобы была связь между квалификацией, знаниями и заработной платой. У нас в стране давно сложилось так, что зарплата определяется, скорее, сектором занятости, где есть высокие зарплаты. Это или очень вредные условия работы, или высшие должности, в частности в правительстве и бизнесе. Замечу, что даже среди работников медицины и образования, которые должны подтверждать и повышать квалификацию по закону, не очевидна связь компетенций с зарплатой. К сожалению, в Украине эта тенденция отсутствует. И это очень сильно подрывает мотивацию учиться", — сказала Ткаченко.

К отсутствию стимула учиться у людей старшего возраста добавляются проблемы со здоровьем и невысокая заинтересованность работодателей в работниках 60+.

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"В экономике значительная часть пенсионеров замещает наименее привлекательные для других категорий населения вакансии — они работают либо в сфере государственного образования — там их много, либо в сфере обслуживания (вахтер, охранник, лифтер, консьерж и т.д.). Есть объективные факторы, снижающие возможности пожилых людей на рынке труда. Это прежде всего отсутствие достаточных цифровых компетенций, наличие хронических заболеваний. До настоящего времени ни государство, ни работодатели не были заинтересованы в привлечении лиц 60+ к активной трудовой деятельности. И в течение длительного времени ситуация не изменилась, поэтому состояние таких работников существенно не улучшилось", — объясняет ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

На изменения готовы люди во всех возрастных группах, даже пенсионного и предпенсионного возраста Фото: pexels.com

Фокус исследовал, какие вакансии в основном предлагают людям старшего возраста в Украине и обнаружил превалирование сфер обслуживания, транспортную отрасль, рабочие специальности на производствах. Что касается уровня зарплат, то он колеблется от 8 тыс. грн (уборщица в гостинице) до 36 тыс. грн (курьер с собственным авто).

Более половины респондентов старшего возраста говорит, что готова повысить квалификацию. Однако, если сравнивать это с введением гибких режимов работы, то мы видим, что такие режимы набирают больше

Интересно, что согласно результатам исследования Центра Разумкова, более половины респондентов среднего возраста готовы повысить свои компетенции для более достойной должности, однако исследователи говорят, что это больше декларация желаний, чем конкретный план.

"С войной увеличился процент людей, которые говорят, что они готовы менять что-то в своей жизни, даже куда-то переехать. На изменения готовы люди во всех возрастных группах, даже пенсионного и предпенсионного возраста. Более половины респондентов старшего возраста говорит, что готова повысить квалификацию. Однако, если сравнивать это с введением гибких режимов работы, то мы видим, что такие режимы набирают больше. То есть, люди ценят гибкий режим работы больше, чем возможность обучения. К сожалению, мы не видим их готовности в действиях. Декларирование желания учиться — это прекрасно, но осуществляют ли люди какие-то реальные шаги?" — отмечает эксперт Лидия Ткаченко.

Между тем, по данным портала Work.ua, конкуренция на рынке труда остается высокой. В июле 2024 года пользователи создали или обновили 330 522 резюме, что на 9% больше, чем в июне. И одной из новых тенденций в 2024 году стал рост предложений для специалистов со знанием английского языка, студентов и людей пенсионного возраста.