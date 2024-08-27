В Україні зростає кількість вакансій для пенсіонерів. Тож Фокус дослідив, в яких галузях, куди запрошують і які зарплати пропонують не лише молоді, але й кандидатам 60+.

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У липні в Україні побільшало роботи для пенсіонерів. Якщо порівнювати із аналітикою за червень, то наявне збільшення кількості вакансій для студентів і людей без досвіду у межах 1%, що відповідає загальній тенденції ринку праці. А от для кого вакансій побільшало помітніше, то це для фахівців, що володіють англійською (+5%), ветеранів (+5%), пенсіонерів (+6%). Про це йдеться у новому дослідженні Work.ua.

Загалом минулий місяць відзначився не лише підвищенням запитів на працівників старшого віку, а й зростанням середньої заробітної плати, кількості вакансій і конкуренції шукачів. Проте роботодавцям все ще вкрай важко знаходити кандидатів на робітничі спеціальності, медиків, фахівців зі сфери будівництва й транспорту.

Відсутність стимулу: експерти розповіли, куди поділися трудові ресурси

Фокус вже вивчав дослідження щодо відсутності кадрів в Україні під час війни. За результатами опитування респондентів стало зрозуміло, що в Україні тенденція до зниження трудової мотивації. І стосується це як людей молодого віку — до 30 років, так і пенсіонерів.

В Україні тенденція до зниження трудової мотивації як у людей молодого віку, так і у пенсіонерів

За словами заступника директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайла Міщенка, у 40% працевлаштованих українців рівень самооцінки працездатності після початку повномасштабної війни знизився.

"Серед них частка респондентів молодшого віку (до 30 років) збільшилася до 34%. Також став вищим відсоток у тих, кому понад 60 років — до 52%", — додав Міщенко, представляючи результати соцдослідження в межах проєкту "Трудові ресурси для повоєнного відновлення України: проблеми і шляхи вирішення".

53% працівників не вважають, що розмір їхньої заробітної плати відповідає їхнім трудовим зусиллям, до настроїв серед працівників додаються ще й стресові чинники війни, зокрема вимушені переїзди

Водночас більшість працівників (53%) не вважають, що розмір їхньої заробітної плати відповідає їхнім трудовим зусиллям, до настроїв серед працівників додаються ще й стресові чинники війни, зокрема вимушені переїзди.

"Міграція триває, особливо потерпає Харківська, Сумська області. Якщо говорити про дефіцит фахівців, то насамперед зазначу агрогалузь. Також наголошу на нестачі робітників у будівництві. Будівельні роботи наразі перебувають не в гарячому стані, проте тривають, особливо під держзамовлення. Страждає і машинобудування", — розповіла Фокусу HR-експертка, власниця HR-агентства Домініка Іванова-Бекар.

Слова експертки підтверджують дані онлайн-порталу з пошуку роботи та надання вакансій Work.ua, згідно з якими найважче знаходити кандидатів на вакансії у категоріях "Медицина, фармацевтика" та "Робочі спеціальності, виробництво".

Понад половина респондентів середнього віку готові підвищити свої компетенції задля більш гідної посади, проте дослідники кажуть, що це більше декларація бажань, аніж конкретний план Фото: УНИАН

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Хоча великі портали з пошуку роботи звітують про чималу кількість вакансій на ринку праці цього літа, зокрема й для людей середнього та похилого віку, пенсіонерів все ще часто розглядають на позиції з малими окладами. Водночас і претенденти не поспішають змінювати цю тенденцію.

Хоча великі портали з пошуку роботи звітують про велику кількість вакансій на ринку праці цього літа, зокрема, для людей середнього і похилого віку, пенсіонерів все ще часто розглядають на позиції з малими окладами

Провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко пояснила небажання змін відсутністю зв'язку між підвищенням компетенції та зарплати.

"Мало стимулів людям навчатися. Для того, щоб навчання впродовж життя стало реальністю і необхідною нагальною потребою людини, потрібно, щоб був зв'язок між кваліфікацією, знаннями та заробітною платою. У нас в країні давно склалося так, що зарплата визначається, швидше, сектором зайнятості, де є високі зарплати. Це або дуже шкідливі умови роботи, або вищі посади, зокрема в уряді і бізнесі. Зауважу, що навіть серед працівників медицини та освіти, які мають підтверджувати та підвищувати кваліфікацію за законом, не є очевидним зв'язок компетенцій із зарплатою. На жаль, в Україні ця тенденція відсутня. І це дуже сильно підриває мотивацію навчатися", — сказала Ткаченко.

До відсутності стимулу навчатися у людей старшого віку додаються проблеми зі здоров'ям та невисока зацікавленість роботодавців у працівниках 60+.

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"В економіці значна частина пенсіонерів заміщує найменш привабливі для інших категорій населення вакансії — вони працюють або у сфері державної освіти — там їх багато, або у сфері обслуговування (вахтер, охоронець, ліфтер, консьєрж тощо). Є об'єктивні фактори, що знижують можливості літніх людей на ринку праці. Це передусім відсутність достатніх цифрових компетенцій, наявність хронічних захворювань. До теперішнього часу ані держава, ані роботодавці не були зацікавлені в залученні осіб 60+ до активної трудової діяльності. І впродовж тривалого часу ситуація не змінилася, тож стан таких працівників суттєво не поліпшився", — пояснює провідна експертка соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна.

На зміни готові люди у всіх вікових групах, навіть пенсійного і передпенсійного віку Фото: pexels.com

Фокус дослідив, які вакансії здебільшого пропонують людям старшого віку в Україні і виявив превалювання сфер обслуговування, транспортну галузь, робочі спеціальності на виробництвах. Щодо рівня зарплат, то він коливається від 8 тис. грн (прибиральниця у готелі) до 36 тис. грн (кур'єр із власним авто).

Понад половина респондентів старшого віку говорить, що готова підвищити кваліфікацію. Проте, якщо порівнювати це із запровадженням гнучких режимів роботи, то ми бачимо, що такі режими набирають більше

Цікаво, що згідно із результатами дослідження Центру Разумкова, понад половина респондентів середнього віку готові підвищити свої компетенції задля більш гідної посади, проте дослідники кажуть, що це більше декларація бажань, аніж конкретний план.

"З війною збільшився відсоток людей, які говорять, що вони готові змінювати щось у своєму житті, навіть кудись переїхати. На зміни готові люди у всіх вікових групах, навіть пенсійного та передпенсійного віку. Понад половина респондентів старшого віку говорить, що готова підвищити кваліфікацію. Проте, якщо порівнювати це із запровадженням гнучких режимів роботи, то ми бачимо, що такі режими набирають більше. Тобто люди цінують гнучкий режим роботи більше, ніж можливість навчання. На жаль, ми не бачимо їхньої готовності в діях. Декларування бажання навчатися — це чудово, але чи здійснюють люди якісь реальні кроки?.." — зазначає експертка Лідія Ткаченко.

Водночас, за даними порталу Work.ua, конкуренція на ринку праці залишається високою. У липні 2024 року користувачі створили або оновили 330 522 резюме, що на 9% більше, ніж у червні. І однією з нових тенденцій у 2024 році стало зростання пропозицій для фахівців зі знанням англійської мови, студентів і людей пенсійного віку.