Пенсія в Україні: чи отримують доплату до виплат після 65 років

Якщо особа отримує менше 40% від мінімальної зарплати, їй автоматично призначать доплату.

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Після виходу на пенсію українці все ще можуть розраховувати на збільшення державних виплат. Зокрема, йдеться про надбавки та додаткові виплати. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Пенсіонери з більш ніж 30-річним стажем, які досягли 65 років, гарантовано отримуватимуть не менше 40% від мінімальної зарплати.

Наразі мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, тому мінімальна пенсія має становити 3 200 гривень, хоча фактично вона дорівнює 3 370 гривень.

Однак, якщо пенсіонер отримує менше 40% від мінімальної зарплати, йому автоматично буде призначено доплату.

Особи, які досягли 70 років, починають отримувати доплати за віком, розмір яких з часом зростає таким чином:

від 70 до 74 років — отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років — отримують додатково 456 гривень;

від 80 років — отримують додатково 570 гривень.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Однак вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років і кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.