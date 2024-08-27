Когда надо подать показания счетчика воды: названы даты

В сентябре не планируется повышение тарифов на воду, но цены на водоснабжение для некоторых потребителей все же выросли.

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Чтобы избежать высоких счетов, необходимо своевременно передавать показания счетчиков, придерживаясь установленных сроков. Показания счетчиков воды следует отправлять до 28 числа каждого месяца. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Показания счетчика можно передать несколькими способами: как онлайн, так и офлайн.

Для этого можно:

посетить Центр коммунального сервиса (ЦКС);

передать показатели через личный кабинет на сайте вашего водоканала;

воспользоваться мессенджерами: Viber-ботом или Telegram-ботом;

позвонить в контакт-центр вашего водоканала;

передать данные в банковских учреждениях.

В сентябре повышение тарифов на воду не ожидается. Однако в июне стоимость водоснабжения для ряда потребителей все же увеличилась. Это связано с тем, что некоторые общины приняли решение о самостоятельном повышении тарифов. Наибольшее увеличение цен произошло в ЧАО "Энергоресурсы" — до 53,39 гривны за кубометр.

Для других компаний цены увеличились следующим образом:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – до 30,36 гривны за кубометр;

Черновцыводоканал — до 23,86 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) — до 22,88 гривны;

Днепроводоканал — до 23,92 гривны;

Львовводоканал — до 20,04 гривны;

Киевводоканал — до 21,42 гривны;

Харьковводоканал — до 22,87 гривны;

Черкассыводоканал — до 20,19 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" — до 17,45 гривны;

Житомирводоканал — до 32,77 гривны.

Стоимость водоотведения больше всего выросла в КП "Облводоканал" — до 41,30 гривны за кубометр.

Ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе могут отменить отключения света. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что снижение температуры может позволить компенсировать дефицит в энергосистеме.

Также напомним, что украинские пенсионеры могут потерять выплаты при выезде за границу. Чтобы в дальнейшем получать пенсию, пенсионер, который находится за рубежом, должен своевременно проходить идентификацию.