Коли треба подати показники лічильника води: названо дати

У вересні не планується підвищення тарифів на воду, але ціни на водопостачання для деяких споживачів все ж зросли.

Related video

Щоб уникнути великих рахунків, необхідно своєчасно передавати показники лічильників, дотримуючись встановлених термінів. Показання лічильників води слід надсилати до 28 числа кожного місяця. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Показники лічильника можна передати кількома способами: як онлайн, так і офлайн.

Для цього можна:

завітати до Центру комунального сервісу (ЦКС);

передати показники через особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;

скористатися месенджерами: Viber-ботом або Telegram-ботом;

зателефонувати до контакт-центру вашого водоканалу;

передати дані в банківських установах.

У вересні підвищення тарифів на воду не очікується. Однак у червні вартість водопостачання для низки споживачів все ж збільшилася. Це пов'язано з тим, що деякі громади ухвалили рішення про самостійне підвищення тарифів. Найбільше збільшення цін відбулося в ПрАТ "Енергоресурси" — до 53,39 гривні за кубометр.

Для інших компаній ціни збільшилися так:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — до 30,36 гривні за кубометр;

Чернівціводоканал — до 23,86 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) — до 22,88 гривні;

Дніпроводоканал — до 23,92 гривні;

Львівводоканал — до 20,04 гривні;

Київводоканал — до 21,42 гривні;

Харківводоканал — до 22,87 гривні;

Черкасиводоканал — до 20,19 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — до 17,45 гривні;

Житомирводоканал — до 32,77 гривні.

Вартість водовідведення найбільше зросла в КП "Облводоканал" — до 41,30 гривні за кубометр.

Раніше повідомлялося, що в Україні наступного тижня можуть скасувати відключення світла. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зниження температури може дозволити компенсувати дефіцит в енергосистемі.

Також нагадаємо, що українські пенсіонери можуть втратити виплати під час виїзду за кордон. Щоб надалі отримувати пенсію, пенсіонер, який перебуває за кордоном, повинен своєчасно проходити ідентифікацію.