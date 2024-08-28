Украинцы могут получить финансовую помощь от ООН в 2024 году: как это сделать

Поддержка предоставляется только тем, кто не регистрировался ранее в УВКБ ООН и не получал финансовой помощи от других международных организаций.

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ООН предоставляет финансовую поддержку жертвам войны в Украине. Из-за ухудшения безопасности и увеличения числа пострадавших условия этой помощи были недавно изменены. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В 2024 году помощь от ООН смогут получить следующие категории лиц: семьи с одним родителем и детьми до 18 лет, пожилые люди от 55 лет, а также одинокие пожилые люди с детьми до 18 лет. Важно отметить, что поддержка предоставляется только тем, кто ранее не регистрировался в УВКБ ООН и не получал финансовую помощь от других международных организаций.

Семьи, в составе которых есть члены с ограниченными возможностями или хроническими заболеваниями, также могут претендовать на помощь. Кроме того, поддержка предоставляется тем, кто вернулся на постоянное место жительства после вынужденного переселения с 24 февраля 2022 года.

В частности, указанные лица должны соответствовать одной из следующих категорий:

жертвы войны и внутренне перемещенные лица, которые переселились в течение последних 6 месяцев;

репатрианты, которые вернулись к месту постоянного проживания, включая тех, кто вернулся из-за границы.

Сейчас финансовая помощь от ООН составляет 3 600 гривен на человека ежемесячно в течение трех месяцев, что в итоге равняется 10 800 гривен на каждого члена семьи.

Ежемесячный доход на одного человека в семье должен быть меньше 5 400 гривен для получения помощи.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.