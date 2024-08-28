Українці можуть отримати фінансову допомогу від ООН у 2024 році: як це зробити

Підтримка надається тільки тим, хто не реєструвався раніше в УВКБ ООН і не отримував фінансової допомоги від інших міжнародних організацій.

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ООН надає фінансову підтримку жертвам війни в Україні. Через погіршення безпеки та збільшення кількості постраждалих умови цієї допомоги було нещодавно змінено. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

У 2024 році допомогу від ООН зможуть отримати такі категорії осіб: сім'ї з одним з батьків і дітьми до 18 років, літні люди від 55 років, а також самотні літні люди з дітьми до 18 років. Важливо зазначити, що підтримка надається тільки тим, хто раніше не реєструвався в УВКБ ООН і не отримував фінансової допомоги від інших міжнародних організацій.

Сім'ї, у складі яких є члени з обмеженими можливостями або хронічними захворюваннями, також можуть претендувати на допомогу. Крім того, підтримка надається тим, хто повернувся на постійне місце проживання після вимушеного переселення з 24 лютого 2022 року.

Зокрема, зазначені особи мають відповідати одній із таких категорій:

жертви війни та внутрішньо переміщені особи, які переселилися протягом останніх 6 місяців;

репатріанти, які повернулися до місця постійного проживання, включно з тими, хто повернувся з-за кордону.

Наразі фінансова допомога від ООН становить 3 600 гривень на особу щомісяця протягом трьох місяців, що в підсумку дорівнює 10 800 гривень на кожного члена сім'ї.

Щомісячний дохід на одну особу в сім'ї має бути меншим за 5 400 гривень для отримання допомоги.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.