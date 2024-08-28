В Украине пенсии будут рассчитывать по другой системе: что изменится

Сейчас, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно наработать 31 год стажа.

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В ближайшее время в Украине может произойти изменение системы расчета пенсий. В новой системе будут учитываться как количество отработанных лет, так и сумма ежемесячных взносов, внесенных гражданином. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию "Укринформ".

Сейчас в Украине существует 3 вида пенсий:

солидарная,

обязательная накопительная,

добровольная накопительная.

"Сегодняшняя система часто и много претерпевала изменений. И поэтому расчет пенсии усложнился. Сейчас она содержит массу добавок и дотяжек, например, учитывается дотяжка до прожиточного минимума, дотяжка за стаж и тому подобное. Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы вычислить свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно. И мы хотим упростить этот механизм", — сказала вона.

Теперь система будет учитывать всего два критерия:

количество отработанных лет;

количество взносов, которые человек платил ежемесячно.

Нововведения предполагают, что взносы будут преобразовываться в определенное количество баллов. Каждый балл будет равен 30% от средней заработной платы за соответствующий год. Это значит, что лица, проработавшие 35 лет и получавшие в течение этого времени среднюю зарплату, смогут рассчитывать на получение не менее 30% своего дохода через солидарную пенсионную систему.

"Кроме того, выводим гарантию — если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% от минимальной заработной платы того года", – сказала она.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.